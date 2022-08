Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

UFJF corre risco de parar

Correndo o risco de parar ainda em 2022 devido aos significativos contingenciamentos e cortes no orçamento pelo Governo Federal, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) vai realizar na sexta-feira (5) uma audiência pública para debater a questão financeira relativa ao segundo semestre deste ano e também tratar das expectativas para 2023. O evento acontece a partir das 14h no anfiteatro do prédio Itamar Franco, na Faculdade de Engenharia da UFJF. Nesta segunda-feira (1º), a UFJF apareceu na lista das 17 instituições federais de ensino superior que podem interromper as atividades até o fim deste ano por falta de condições orçamentárias, algumas até para quitar contas básicas, como água, luz, limpeza e segurança. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Hospital regional só em 2024

Quase quatro meses após a Câmara de Divinópolis aprovar a transferência do terreno do Hospital Regional para o Estado, o processo ainda segue na mesma etapa. Ao Agora, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou que, atualmente, o “processo está em fase de estadualização do imóvel, primeiramente via transferência de posse e posterior transferência de propriedade”. Apesar de permanecer no mesmo estágio, outros procedimentos prosseguem paralelamente. Um deles é de responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG). O órgão está em fase de orçamentação da obra, para definir quais itens precisam ser licitados para concluir a estrutura. (Jornal Agora – Divinópolis)

Inclusão nos restaurantes de Uberaba

O Centro de Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP) oferece adaptação dos cardápios e oficina gratuita para restaurantes participantes da 2ª edição do Festival Gastronômico e Cultural de Uberaba. Porém, dos 30 estabelecimentos participantes, somente nove aderiram à iniciativa. Projeto Geopark e Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) possuem parceria com o CAP para elaboração de material de divulgação do programa em sistema braille e fonte de tamanho ampliado, com o propósito de percorrer um trajeto de 30 km, chamado de “Caminhos do Geopark”. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Incêndio na mata do Cristo

Um incêndio queimou cerca de 1 hectare de vegetação na mata do Cristo de Pouso Alegre. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta de 19h15, no bairro Portal Redentor. Foram queimadas áreas de pastagem. Os militares utilizaram recursos como apagadores, sopradores e 3 mil litros de água para combater o incêndio. Seis bombeiros foram empenhados para atender a ocorrência. Ainda de acordo com os bombeiros, os militares devem voltar ao local para nova vistoria e verificar se há novos focos de incêndio. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Coordenadores atuarão na votação

O projeto Coordenador de Acessibilidade, organizado pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRE-MG, foi instituído em Poços em 2020 e os locais de votação com mais de 3 mil eleitores receberam esses voluntários, que auxiliam pessoas com alguma deficiência ou dificuldade de locomoção a exercerem o direito nas urnas com mais comodidade. “O TRE está convidando eleitores para atuarem como coordenadores de acessibilidade. Em Poços, eles foram nomeados em 2020 e nestas próximas eleições isso vai acontecer novamente. São dois coordenadores para cada local”, explica o chefe do Cartório em Poços Antônio Carlos de Sousa Pereira. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

1 milhão de sacas comercializadas

Com o embarque de 320 sacas de café da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado – Expocaccer para o Japão, realizado no dia 25 de julho, a Região do Cerrado Mineiro (RCM) atingiu a marca de 1 milhão de sacas comercializadas com o selo de Denominação de Origem e Qualidade. O embarque foi realizado na sede da Expocaccer, em Patrocínio, e acompanhado por representantes da cooperativa e da Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Desde 2013, o Selo de Origem e Qualidade atesta que o lote comercializado possui a certificação de Origem e Qualidade Região do Cerrado Mineiro, conforme os requisitos estabelecidos no processo de produção. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Itabirito entre as 12 melhores no ranking

Itabirito figura entre os 12 municípios mineiros melhores pontuadas no ranking do programa ICMS Cultural do Estado. A cidade alcançou o índice de 28,56 na pontuação total definitiva para o exercício 2023 entre os 853 municípios mineiros. A classificação garante a Itabirito a continuidade dos repasses de recursos para o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural –supervisionado pelo Conselho Consultivo Deliberativo do Patrimônio Cultural e Natural de Itabirito – Conpatri, com objetivo de financiar as ações de preservação e conservação a serem realizadas no patrimônio cultural material e imaterial da cidade. (O Liberal – Ouro Preto)