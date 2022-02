Rede de Notícias do Sindijori |MG www.sindidjorimg.com.br

Caratinga pode ter a primeira planta de biochar

Caratinga poderá ter a primeira planta de produção de biochar do Brasil. A Secretaria de Agricultura, juntamente com cafeicultores avaliam parceria com uma empresa francesa para implantação do projeto no Centro Excelência do Café. Cada planta da empresa francesa está avaliada em R$ 10 milhões. Além da planta, o espaço ainda ganharia um centro de pesquisa, para estudos de professores e universitários. A planta irá consumir 24 toneladas de palha/dia. O biochar é qualquer material rico em carbono obtido de biomassa carbonizada sob baixa atmosfera de oxigênio, para uso como condicionador de solos. (Diário de Caratinga)

Manifestantes querem menor tarifa

Movimentos estudantis, sociais e sindicais organizaram junto à população, na tarde de terça-feira, 15, um ato contra o aumento da passagem de ônibus coletivos. O evento aconteceu no Terminal Central de Linhas Urbanas. Além do valor alto da tarifa, os manifestantes reclamam também que a empresa tem deixado muito a desejar no serviço: as linhas e horários suspensos no início da pandemia não foram retomados e são constantes as reclamações de trabalhadores que não têm ônibus para voltar ou ir para o trabalho, e têm que recorrer ao transporte particular ou mototáxis. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Fechamento de MPEs cresce 33%

A retomada gradual dos empregos e o cenário econômico ainda instável têm estimulado o fechamento de empresas de pequeno porte em Minas Gerais. Conforme o levantamento do Sebrae Minas, em 2021, houve um aumento de 33% no fechamento de pequenos negócios, contra uma elevação de 17% na abertura. O maior fechamento vem sendo registrado no segmento dos microempreendedores individuais (MEI), que apresentou um aumento de 50% em 2021 se comparado com o ano anterior. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Consórcio aprova verba de laboratório

O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde Entre os Vales do Mucuri e Jequitinhonha, Nêgo Sampaio, foi autorizado pelos demais prefeitos para liberação de recursos da ordem de R$ 100 mil para o Laboratório de Pesquisa e Diagnóstico em Biologia Molecular – Campus Mucuri. Na reunião foi também aprovado recurso para realização de uma capacitação de todos os secretários municipais de saúde das 30 cidades que compõem o CIS-EVMJ. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Uberaba realiza feira do nelore

Prossegue até sábado, 19, em Uberaba, a Expoinel Minas 2022, uma das principais para a raça Nelore no país. Realizada no Parque Fernando Costa, sede da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). A Expoinel é promovida pela Associação Mineira dos Criadores de Nelore (AMCN), com o apoio da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). De acordo com o gestor-executivo da AMCN, Loy Rocha, a expectativa é que mais de 400 animais integrem a Expoinel. O julgamento dos bovinos será realizado entre quarta-feira (16) e o próximo sábado. (Jornal de Uberaba)

Ipatinga agiliza atendimento

A partir de agora, a Prefeitura de Ipatinga disponibiliza, em seu hall de entrada – no andar térreo – um totem de atendimento para agilizar a prestação de serviços à população que não tem acesso ou é menos familiarizada com a internet. O público que deseja atendimento para serviços relacionados à dívida ativa, IPTU, ISS e protocolos pode agendar, com o auxílio deste equipamento, data e horário de atendimento. Para a prefeitura, a aquisição do totem garante mais agilidade e facilidade no atendimento, melhor aproveitamento dos funcionários, diminuição das filas e utilização mais disciplinada do espaço físico. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Ponte ‘coleciona problemas’

Tema recorrente entre os pedidos de atenção por parte da população, as pontes de Lafaiete têm até recebido melhorias. Porém, uma delas exige uma ação urgente da prefeitura: a do São Benedito, que corre o risco de cair. O prefeito Mário Marcus reconheceu a necessidade da obra, mas alegou que outras demandas impediram que o problema fosse resolvido. (Jornal Correio – Conselheiro Lafaiete)

Varginha quer faculdade de medicina

O prefeito Vérdi Melo, acompanhado do Secretário de Saúde, Armando Fortunato Filho, foram recebidos pela Direção da Feluma – Fundaçãp Educacional Lucas Machado, mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. A viagem teve como finalidade a busca de um curso de Medicina para Varginha. Com eles ainda estavam o médico Adrian Nogueira, e Miguel José de Lima, ambos lotados na Secretária de Saúde de Varginha. (Gazeta de Varginha)