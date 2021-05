Rede de Notícias do Sindijori MG

Projeto regulariza depósitos de gás

Em reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis, parlamentares aprovaram o Projeto de Lei que inclui os serviços de depósitos de gás liquefeito de petróleo (GLP) na lista de atividades asseguradas pela Lei Municipal nº 2418. Esta se refere ao Uso e Ocupação de Solo no Município de Divinópolis. Dos três projetos em pauta, este foi o único aprovado pelos membros do Legislativo, visto que a decisão foi unânime, com 11 votos favoráveis. Deste modo, a proposta deve ser sancionada pelo atual prefeito, Gleidson Azevedo. (Portal Agora – Divinópolis)

Aulas só de forma remota em TO

As aulas da rede municipal de ensino em Teófilo Otoni continuam de forma remota, mas os alunos estão recebendo um kit merenda escolar em casa, o que vem movimentando a rotina da Secretaria Municipal de Educação. A secretária Natália Galvão explica que, desde o início da pandemia a Secretaria está fazendo os kits com alimentos da merenda escolar para entregar às famílias dos alunos. Ela destaca que, inicialmente, conforme orientação e legislação, estavam sendo entregue com critérios: para alunos cadastrados no programa Bolsa Família e alunos com deficiência. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Vagas na Câmara de Ipatinga

A Câmara Municipal de Ipatinga vai contratar estagiários que estejam regularmente matriculados em cursos de Comunicação Social, Direito e Informática, em instituições de Ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação. Os alunos serão beneficiados com uma bolsa no valor de R$760,47, além de cartão de bilhetagem eletrônica de vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais. Devido à pandemia do novo coronavírus, a seleção deve ser realizada com base nas notas do histórico acadêmico dos candidatos, sendo que 10% das vagas são reservadas para portadores de deficiência. As inscrições devem ser registradas entre os dias 24 de maio e 4 de junho. (Diário do Aço – Ipatinga)

Filas para aplicação da 2ª dose

A mais recente remessa de vacinas enviadas à Prefeitura de Juiz de Fora contou com 22.070 doses, sendo 13.260 doses da AstraZeneca, destinadas a trabalhadores da saúde e idosos entre 85 e 89 anos, e 8.810 da Coronavac para os demais cidadãos que já estão incluídos no plano de vacinação. Visto que a Coronavac estava em falta em quase todo o estado, cidadãos que ainda não tinha recebido a segunda dose formaram uma fila em todo o quarteirão do Departamento de Saúde do Idoso, no bairro Grandery, sendo necessário que as aplicações fossem separadas em dias distintos, conforme a idade de cada pessoa. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Prefeitura notifica inadimplentes

A Prefeitura de Montes Claros publicou no Diário Oficial o edital de notificação de 115 contribuintes que estão inadimplentes com tributos municipais. A Secretaria Municipal de Finanças, por meio da Coordenadoria de Tributação e Arrecadação Mobiliária, determinou o prazo de até 15 dias para regularização das respectivos débitos. O não pagamento pode implicar na revogação de reparcelamento e inscrição do saldo remanescente em Dívida Ativa, além da negativação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e as devidas medidas judiciais. As principais contas são referentes à limpeza, Simples Nacional e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Aulas presenciais em Escola de Artes

As aulas presenciais da Escola de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria (Sica), em Pará de Minas, foram retomadas após dois meses trabalhando na modalidade remota devido a implantação da Onda Roxa do programa Minas Consciente, que abrangeu todo o estado. De acordo com a diretoria da instituição, todos os alunos e colaboradores devem seguir, rigorosamente, os protocolos de segurança sanitária para conter a disseminação do novo coronavírus. (Jornal Pará de Minas)

Câmara aprova programa Juro Zero

Como estratégia para o Plano de Retomada Econômica, a Câmara Municipal de Poços de Caldas aprovou o programa Poços Juro Zero, que consiste na disponibilização de uma linha de crédito sem juros para Microempreendedores Individuais (Mei), microempresas e profissionais liberais que enfrentam dificuldades financeiras devido às condições impostas pela pandemia da covid-19. A quitação pode ser realizada em até 36 parcelas, considerando que há um período de seis meses de carência. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Prefeitura repassa para hospital

A Prefeitura de Araxá divulgou que vai repassar mais R$ 2.977.159,64 para a Santa Casa de Misericórdia, sendo que o valor deve ser investido no tratamento da covid-19. O recurso viabiliza a manutenção de 10 leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), para compra de materiais e medicamentos utilizados no tratamento de casos da doença respiratória, oferecendo maior agilidade durante o processo de aquisição dos insumos. O pagamento deve ser realizado em três parcelas de R$992.586,55. (Correio de Araxá)