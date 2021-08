Rede de Notícias do Sindijori MG

Caratinga assina termo do Bolsa Atleta

A solenidade de assinatura do termo de compromisso do Programa Bolsa Atleta foi realizada nesta semana, em Caratinga. Os representantes do esporte, selecionados em edital, foram recepcionados pelo prefeito Welington Moreira. O programa foi instituído através da lei municipal, com o objetivo de selecionar atletas, técnicos e equipes envolvidos nas práticas de esportes de alto rendimento, em diversas modalidades esportivas, ofertando bolsas para o fomento visando participações em eventos esportivos a nível regional, estadual, nacional e internacional. (Diário de Caratinga)

Menor índice de internações

Conforme o boletim epidemiológico de acompanhamento da covid-19, Ipatinga registrou, nesta semana, o menor nível de ocupação de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020. De um total de 63 vagas disponíveis, apenas 25 permanecem ocupados; o que representa 40%. Em nota, a Prefeitura Municipal informou que “o registro comprova o acerto das estratégias pontuais e permanentes que têm sido adotadas pela administração para reduzir gradativamente os efeitos da covid-19”. (Diário do Aço – Ipatinga)

Executivo não adere a projeto

Pauta de grandes debates nos últimos dias, a municipalização de escolas estaduais proposta pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por meio do Projeto Mãos Dadas, não terá adesão do município de Ituiutaba. A decisão foi tomada pela prefeita, Leandra Guedes Ferreira, após estudos realizados pela equipe do Poder Executivo, bem como da realização de um debate na tarde da última segunda-feira, 10, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, com presença da chefe do Executivo, secretários municipais, profissionais de Educação, entre outros. (Folha da Região – Ituiutaba)

Pré-matrícula para aprovados na UFJF

A pré-matrícula para os aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021.2 para a Universidade Federal de Juiz de Fora se inicia a partir das 12h desta quinta-feira, 12. A lista dos classificados na segunda chamada foi divulgada nesta terça-feira, 10, pelo Ministério da Educação (MEC). A pré-matrícula é uma fase obrigatória para o ingresso e ficará aberta até segunda-feira, 16. Todo o processo de matrícula será realizado de forma online, com o encaminhamento da documentação ocorrendo entre os dias 23 e 26 de agosto. A decisão se dá em cumprimento às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Comitê de Monitoramento e Orientações de Conduta sobre coronavírus da UFJF, diante do quadro causado pela pandemia do coronavírus. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Pedido para revitalização de lagoa

A recuperação de lagoas em Montes Claros foi um dos assuntos debatidos durante a sessão ordinária realizada nesta semana, pela Câmara Municipal. Os parlamentares pediram a regulamentação no descarte de esgotos que estão caindo em córregos e lagos da cidade, como no das Melancias e Mangues. O vereador Daniel Dias denunciou o descarte irregular no córrego dos Mangues, onde resultou uma grande mortandade de peixes no local. Segundo ele, ainda não se sabe os motivos que causaram a morte de dezenas de peixes e por isso, pediu a Agência Municipal de Água e Saneamento Básico (Amasb) e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para investigar as possíveis causas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Empresa vai fazer obra da ZPE por R$1,5 milhão

Após conseguir prorrogação até janeiro de 2022 para obras da ZPE Uberaba, Prefeitura já tem empresa vencedora para implantação da infraestrutura básica do empreendimento. A HCON Engenharia Ltda., de São Bernardo do Campo, venceu a licitação apresentando a menor proposta de preço para executar o serviço. O valor oferecido pelo contrato foi de R$1.551.820,34. Inicialmente, nove empresas estavam na concorrência. Duas foram inabilitadas na fase técnica e sete, habilitadas para seguir na disputa. A abertura dos envelopes com as propostas de preço ocorreu ontem. Representantes de três empresas participaram da sessão. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Conselho de Psicologia abre concurso

O Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG) anunciou a abertura de 430 vagas em concurso público para cargos de nível médio, técnico e superior. Em Uberlândia, serão ofertadas 29 vagas para níveis médio e superior, sendo 22 para o cargo de profissional de apoio técnico e sete vagas para psicólogo. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente via internet, no site www.quadrix.org.br, até 13 de setembro. Os valores das taxas de inscrição variam entre R$40 e R$49. As fases do concurso serão realizadas em Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia.