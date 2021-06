Rede de Notícias do Sindijori MG

“Dignidade Menstrual” em Divinópolis

Um dos mais importantes Projetos de Lei de cunho social, da atual legislatura, foi aprovado nesta semana pela Câmara Municipal de Divinópolis. Trata-se do substitutivo ao CM-91/2021 de autoria das vereadoras Lohanna França e Ana Paula, que dispõe sobre as diretrizes para as ações de promoção da ‘Dignidade Menstrual’ instituindo que o município forneça absorventes higiênicos de forma gratuita para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Na justificativa do projeto, foi sustentado que no artigo 1º da Constituição Federal foram insculpidos os fundamentos do Estado Democrático de Direito. (Divinews – Divinópolis)

Pace recebe doações de sangue

A pandemia da covid-19 causou um grande impacto nas doações de sangue e hemocentros de todo Brasil registraram queda na coleta de bolsas. Por conta disso, neste ano, a campanha “Junho Vermelho” tem ganhado relevância especial e alertando para a situação crítica dos estoques dos bancos de sangue. Em Araguari, o Posto Avançado de Coleta Externa (Pace) já começou a receber doeações e os dados indicam que tipos sanguíneos O+, O-, A+, B- e AB- estão em “situação crítica”; enquanto a tipagem A- está em “situação de alerta”. O sangue AB+ está classificado como “estável” e o B+ como “adequado”. Gazeta do Triângulo – Araguari)

Curso de saúde e atenção ao idoso

A Secretaria de Assistência Social de Inhapim, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senar), vai promover um curso de saúde e atenção ao idoso, neste sábado, 19, na Escola Municipal Ione Ambrosina de Siqueira. A iniciativa visa capacitar alunos para atuarem no convívio diário e reconhecerem as limitações da pessoa idosa, sendo que o conteúdo programático inclui a abordagem dos temas como “Aspectos Psicológicos e o Contexto Domiciliar”, “Cuidados Básicos de Enfermagem com a Pessoa Idosa”, “Nutrição do Idoso – Aspectos práticos”, “Identificando Demências”, “Saúde Bucal no envelhecimento saudável”, “Cuidando do Cuidador” e outros. (Diário de Caratinga)

Retomada do ensino infantil

Após mais de um ano, o retorno das crianças de até três anos às escolas tem data prevista para o mês de agosto, em Coronel Fabriciano. A informação é do prefeito Marcos Vinicius Bizarro, que confirmou o retorno das atividades presenciais após o recesso de julho, destacando que a principal dificuldade é fazer com que os pequenos sigam os protocolos de segurança sanitária. Nesta quinta-feira, 17, tem início a vacinação de profissionais da Educação, incluindo servidores que atuam em creches, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) e abrigos, com crianças de 0 a 3 anos. (Diário do Aço – Ipatinga)

Obras no Ceresp não começam

Mais de dois meses depois da transferência dos cerca de 800 presos que estavam custodiados no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), de Juiz de Fora, ainda não foram iniciadas as obras na unidade prisional, que fica na Zona Leste da cidade. O local foi totalmente desocupado entre os dias 31 e 1º de abril, devido a danos estruturais pontuais provenientes de abatimento de terra, indicado em relatório da Defesa Civil. Sobre o andamento dos trabalhos e uma possível data para o retorno dos detentos, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que, no dia 4 de maio, foi firmado contrato com uma empresa especializada para o estudo do solo e da estrutura do prédio do Ceresp. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Estudo é premiado em seminário

Saberes sobre os povos originários do Vale do Jequitinhonha e Mucuri: relatos de experiências, este foi o tema do trabalho premiado em primeiro lugar no IX Seminário de Iniciação Científica (SIC) do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais na área de Linguística, Letras e Artes, que premiou os três melhores trabalhos de cada uma das 12 áreas do conhecimento contempladas. O estudo é de autoria dos alunos Nauberth Nilo Borges, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Iara Santos Pereira, da Engenharia Agrícola e Ambiental; Carla Pineda, do técnico integrado em Agrimensura; e Gabriela Lopes Antunes, do técnico integrado em Meio Ambiente. (Gazeta Norte Mineira – Monte Claros)

Parlamentares solicitam medidores

Os vereadores de Poços de Caldas, Diney Lenon e Regina Cioffi se reuniram com representantes e mães de crianças e adolescentes que fazem tratamento contínuo para diabetes pelo Sistema Único de Saúde (Sus). O objetivo foi discutir a necessidade de aquisição, por parte do Executivo, de sensores e aparelhos digitais para medição de glicose. Ainda, os parlamentares são autores do Anteprojeto de Lei n. 11/2021, que autoriza o município a conceder o equipamento às crianças e adolescentes dos 04 aos 17 anos. A proposta estabelece que o benefício será restrito aos pacientes de baixa renda, cadastrados junto à Secretaria Municipal de Saúde, após triagem socioeconômica. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)