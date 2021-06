Rede de Notícias do Sindijori MG

Vítimas desabrigadas sem ajuda

“Um sonho que virou pesadelo. Clamamos por Justiça. Vergonha”. Esses são os dizeres de uma faixa que foi colocada em um prédio onde ocorreu um desmoronamento em dezembro de 2020, no Bairro Rodoviários, em Caratinga. À época, famílias ficaram desabrigadas e há seis meses aguardam o pagamento de aluguel social. Uma decisão de 1ª instância concedida na comarca de Caratinga determinou o pagamento, mas agora em 1° de Junho, em 2ª instância, a 20ª Câmara Cível decidiu suspender a decisão proferida em Caratinga. (Diário de Caratinga)

Eleições em duas cidades domingo

Neste próximo domingo, 13, os eleitores de Campestre (222ª Zona Eleitoral, de Poços de Caldas) e Espera Feliz (303ª Zona Eleitoral, de Espera Feliz) voltam às urnas para eleger prefeitos e vice das cidades. A votação ocorrerá das 7h às 17h. As eleições de 2020 em Campestre foram anuladas pela Justiça Eleitoral porque o candidato que recebeu a maioria dos votos válidos teve o registro de candidatura indeferido. Já em Espera Feliz, a nova eleição foi marcada em razão do falecimento do prefeito eleito e da renúncia do vice-prefeito. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Comissão aponta irregularidades

O hospital de campanha de Divinópolis, localizado no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Padre Roberto, está com irregularidades na parte médica. Ao menos é o que indica as denúncias registradas pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal, na 35ª Reunião Ordinária, já que, segundo os parlamentares que se dirigiram ao centro de saúde na última semana, falta medicamentos e sedativos necessários para a intubação de pacientes com covid-19. Além disso, as bombas de oxigênio operam de maneira incorreta, prejudicando todos os pacientes que, por defeito da máquina, recebem 100% de oxigênio, mesmo sem necessidade. (Portal Agora – Divinópolis)

Multa por aglomeração

Em atendimento às denúncias realizadas pela população de Araxá, a equipe de Fiscalização das Normas de Prevenção ao Coronavírus multou um evento comercial que gerou uma aglomeração no fim de semana. Apesar de ter autorização da Vigilância Sanitária para ocorrer de forma virtual e com a presença mínima de pessoas, a Vigilância Sanitária, acompanhada da Guarda Patrimonial e da Polícia Militar, constatou aglomeração de público ao lado de fora do local, o que também é de responsabilidade dos promotores do evento. O responsável foi notificado e multado em 50 Unidades Fiscais da Prefeitura de Araxá (UFPAs), o que equivale a R$ 2.693,50. (O Planalto – Araxá)

Aeroporto pode receber jatos

O Aeroporto Regional do Vale do Aço, localizado em Santana do Paraíso, deverá receber voos da Azul a partir de setembro deste ano. O aeroporto está fechado desde maio de 2020 por causa das más condições da pista e passa por uma reforma. A obra terá investimento de R$12 milhões oriundos de repasse da União, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil (Sac), e R$ 1,2 milhão do Governo de Minas Gerais. As obras devem ser concluídas em agosto e a intenção é deixar a pista e os espaços de embarque e desembarque em condições de receber os jatos da Embraer 195 que transportam até 118 passageiros. (Diário do Aço – Ipatinga)

PFJ exige declaração

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) passou a exigir declaração de vínculo à educação infantil para a vacinação de trabalhadores da área nesta primeira etapa de imunização do grupo. Agora, para se vacinar, os profissionais da educação deverão comprovar o vínculo com a instituição de ensino, apresentando, além do contracheque ou da carteira assinada, uma declaração emitida pela instituição em trabalha. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que alteração se deu a fim de garantir maior lisura no processo. Ainda, a pasta informou que as escolas são orientadas a emitir o documento. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Anteprojeto propõe alfabetização digital

A vice-presidente da Câmara de Montes Claros, vereadora Graça da Casa do Motor, enviou um anteprojeto ao prefeito Humberto Souto (Cidadania), solicitando a criação do “Programa Municipal de Alfabetização Digital da Terceira Idade”. A ideia é que idosos, principalmente da zona rural, aprendam a utilizar equipamentos tecnológicos de comunicação, tais como notebooks, tablets e smartphones. De acordo com a proposta, os critérios para o cadastramento dos interessados nos cursos a serem oferecidos pelo programa de alfabetização digital devem ser definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Vacinação para motoristas

Motoristas do transporte coletivo começam a ser vacinados contra a covid-19 em Uberaba, a partir desta sexta-feira, 11. Por enquanto, não foi divulgado ainda o número de trabalhadores do transporte coletivo que serão imunizados e nem como será a logística para atendimento da categoria. A inclusão dos profissionais nos grupos prioritários de imunização é solicitada pela categoria e levou, inclusive, à paralisação das atividades por dois dias, no início de maio. A greve foi suspensa após nova rodada de negociação, com a possibilidade de começar a vacinação dos profissionais em junho. (Jornal da Manhã – Uberaba)