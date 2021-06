Rede de Notícias do Sindijori MG

TO comemorou ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado anualmente no dia 05 de junho, foi lembrado e vivido pelo município de Teófilo Otoni com uma expedição ao longo do Córrego Piquiri, na região do Bairro Viriato. A iniciativa faz parte do Projeto Rio Vivo, que integra o Programa Viver Bem Teó e visa a revitalização da Bacia do Rio Todos os Santos. A expedição começou pela Rua Júlio Costa sentido a Gangorrinha, reunindo o prefeito Daniel Sucupira, equipe da Secretaria de Meio Ambiente, o Comitê do Rio Vivo, estudantes e voluntários (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Hospital tem 200% de ocupação

A situação alarmante do sistema sanitário de Divinópolis chegou aos hospitais particulares. Pelo menos é o que indica a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que a partir de uma análise de dados, revelou que o hospital São Judas Tadeu, localizado na região central da cidade, preencheu todos os seis leitos extras do Centro de Terapia Intensiva (CTI), habilitado para o tratamento da covid-19. Isso significa que a unidade de saúde está com 200% de ocupação neste setor. (Portal Agora – Divinópolis)

700 kms de estradas recuperadas

Desde o início da atual gestão, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Araxá tem realizado inúmeros trabalhos para a recuperação e manutenção de estradas rurais. O objetivo é garantir melhor trafegabilidade e acesso de veículos, oferecendo melhores condições para que os produtores e moradores de comunidades rurais transitem com mais segurança. Foram executados serviços de patrolamento, cascalhamento, construção de bolsões para drenagem, reforma de lombadas, levantamento das vias, limpeza e manutenção em mais de 700 quilômetros de estradas rurais até agora. (O Planalto – Araxá)

Usiminas retoma “Aventura no Viveiro”

As experiências lúdicas e interativas em meio aos 204 hectares de florestas plantadas no Viveiro de Mudas da Usiminas, em Ipatinga, estarão de volta com a retomada do programa “Aventura no Viveiro”, com sessões nos dois próximos sábados, 12 e 19, às 9h e às 14h. O retorno do programa de educação ambiental marca as comemorações da instituição pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste mês. Para assegurar as medidas de prevenção à covid-19, o programa foi adaptado para a participação de até cinco famílias por sessão, respeitando o distanciamento dos visitantes e sendo obrigatório o uso de máscaras. As famílias interessadas em participar já podem realizar o agendamento gratuito pelos telefones (31) 3824-3731 e (31) 3822-2215. (Diário do Aço – Ipatinga)

Vacinação de profissionais da educação

A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou que terá início, na próxima quinta-feira, 10, a vacinação de trabalhadores da educação contra a covid-19. Neste primeiro momento, de acordo com o calendário divulgado pela Secretaria de Saúde, serão vacinados os profissionais da educação infantil vinculados à rede pública e privada. De acordo com o Executivo, todo o procedimento é direcionado aos trabalhadores da educação infantil na ativa, ou seja, tanto para os profissionais, como professores, secretários escolares, diretores, quanto para a rede de apoio da educação infantil, como trabalhadores da cantina, limpeza e segurança. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Motociclistas protestam em Moc

Os motociclistas que prestam serviços para um determinado aplicativo de entregas por delivery se reuniram na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, em Montes Claros, com o intuito de protestar contra a atuação da empresa. Segundo as informações, cerca de 120 profissionais foram prejudicados no município devido ao novo sistema de trabalho, o qual passou a atender quem atua nos comércios, em detrimento dos autônomos. O líder do movimento, Pablo Henrique Pereira Santos, explica que todos os motociclistas recebem pelas entregas e, como não recebem mais produtos, a fonte de renda que era de R$ 100,00 por dia caiu para, em média, R$ 25,00. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Sindicato fecha acordo salarial

A data base para o início das negociações salariais dos comerciários de Pará de Minas é o mês de dezembro e, desde então, o Sindicato dos Comerciários vinha trabalhando na tentativa de fechar um acordo, o qual foi atrasado por conta dos efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus. Após um longo período, ficou decidido que os salários serão ajustados em 5,45%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de janeiro. O profissional que tiver qualquer dúvida sobre o novo acordo salarial pode entrar em contato com o sindicato da classe pelo telefone (37) 3237-1030 ou por meio do endereço eletrônico www.secpm.com.br. (Jornal Pará de Minas)

Cadastro para entrega de Kit

Famílias de estudantes matriculados na rede municipal de ensino de Uberlândia e que estejam interessadas em continuar recebendo os kits alimentação, devem se recadastrar entre os próximos dias 10 e 15. Aquelas que desejarem ser incluídas no benefício também devem fazer o registro. Conforme orientação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Ministério da Educação (MEC), os procedimentos devem ser realizados por meio do portal virtual da Prefeitura Municipal. Na primeira fase, mais de 52 mil estudantes foram atendidos e a próxima data para entrega dos kits será divulgada posteriormente. (Diário de Uberlândia)