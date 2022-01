Rede de Notícias do Sindijor MG www.sindijorimg.com.br

Detentos auxiliam na limpeza de Valadares

25 detentos da Penitenciária de Governador Valadares I (Francisco Floriano de Paula) estão contribuindo para a limpeza da cidade após a enchente do Rio Doce, ocasionada pelas fortes chuvas ocorridas nos últimos dias. A ação é fruto de uma parceria entre o Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares e a unidade prisional, e conta com o apoio do Juiz de Direito da Vara de Execução Criminal da cidade, Michel Cristian de Freitas, e demais órgãos de execução criminal. Às 7 horas, os presos precisam estar no Saae e, de lá, seguem para os bairros para a realização dos trabalhos. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Feira de Móveis segue até dia 27

Foi aberta na segunda-feira, 24, e prossegue até o dia 27, a 15ª edição da maior feira de móveis do Estado de Minas Gerais de Ubá. A Femur 2022 vai entrar para a história como a primeira feira de móveis presencial deste ano, marcando a retomada econômica do setor moveleiro, além de trazer as maiores novidades do ramo para o mercado. São dezenas de expositores e estão sendo aguardados mais de 12 mil visitantes nos quatro dias de evento. O Polo moveleiro foi unificado através da Lei 23.765/2021, passando a ser composto por 22 municípios da região. (Gazeta de Muriaé)

Liberação de crédito rural aumenta

Os custos de produção mais elevados estão alavancando os desembolsos do crédito rural para a safra 2021/22 em Minas Gerais. Ao longo dos primeiros seis meses do ano-safra, já foram destinados à agricultura e à pecuária do Estado R$ 20,92 bilhões, valor que supera em 31% os desembolsos registrados em igual intervalo da safra passada. No primeiro semestre da safra, Minas respondeu por 13% do valor liberado para o País, que já soma R$ 160,09 bilhões e está 31% maior. Do total de R$ 20,92 bilhões liberados para Minas, R$ 14,52 bilhões foram para a agricultura, alta de 35%.. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Divinópolis investe R$ 7 mi no trânsito

A sinalização de trânsito em Divinópolis deve sofrer diversas transformações nos próximos meses. Locais que não contam com essas ferramentas podem ter equipamentos instalados. A Prefeitura gastará R$ 7.193.691,00 nesse setor na cidade. O Executivo publicou um comunicado informando que a empresa Sigma Engenharia Indústria e Comércio foi a vencedora do Processo Licitatório, por apresentar o menor preço. O edital explica que a empresa fará a manutenção e implantação de sinalização vertical e horizontal, nas ruas da cidade, e fornecerá o material para a execução do serviço. (Jornal Agora – Divinópolis)

Câmara quer se aproximar do cidadão

A Câmara Municipal de Montes Claros voltou a transmitir as reuniões no Plenário pela TV Câmara, no canal digital 5.3. Com o sinal aberto, a população poderá acompanhar as reuniões ordinárias, reuniões especiais e audiências públicas, tudo em tempo real e avaliar a atuação do Legislativo e de cada vereador em particular. A TV Câmara de Montes Claros integra a rede legislativa de rádio e televisão, que reúne 83 emissoras legislativas. São 60 canais de televisão e 15 de rádio, que alcançam mais de 80 milhões de cidadãos, nas regiões metropolitanas e no interior de país. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Varginha desburocratiza abertura

Visando melhorias nos processos de abertura de empresas em Varginha, o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Juliano Cornélio, se reuniu com representantes do Sindicato dos Contabilistas de Varginha e região, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Varginha – Sedec. O objetivo da reunião foi melhorar os processos e desburocratização, bem como seguir as diretrizes do decreto de liberdade econômica e do programa de retomada para o desenvolvimento. (Gazeta de Varginha)

Uberaba fará obras no Distrito Industrial

Foi publicado em Uberaba o edital de licitação para contratação de empresa de engenharia que vai executar as obras de infraestrutura do Distrito Industrial IV. A obra tem o valor estimado em R$ 9.395.964,39. Projetado em 2018, o local vai receber infraestrutura básica para a instalação de 9 empresas que já formalizaram interesse em dar início à construção dos empreendimentos. (Jornal de Uberaba)