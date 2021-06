Profissionais da limpeza pública serão vacinados contra a covid-19

CARATINGA– O Sindicato dos Servidores Públicos de Caratinga (Sindserc) anunciou ontem a vacinação dos profissionais da limpeza pública do município contra a covid-19.

Em vídeo encaminhado ao DIÁRIO, Clausiano Peixoto, presidente do Sindserc, explicou que como foram as tratativas com o secretário de Saúde Erick Gonçalves. “Conversamos sobre possibilidade da vacinação dos garis e das outras categorias dos servidores públicos, uma vez que já tinha começado a vacinação dos profissionais da Saúde. Diante da manifestação de vontade do secretário, enviamos um ofício para formalizar esse pedido e fomos agraciados com o atendimento do pedido da vacinação dos nossos garis, que são o pessoal da limpeza urbana, toda a Secretaria de Meio Ambiente, que serão imunizados em data a ser marcada”.

Clausiano destacou que ontem reuniu-se com o prefeito Welington Moreira, para pleitear a imunização para outras categorias. “Ele se demonstrou muito satisfeito com essa oportunidade e até me confidenciando que já está conversando com o secretário que ele entende que todos os servidores públicos municipais deveriam já estar vacinando. Mas, a preocupação dele é como colocar esses servidores para vacinar e não atrapalhar a vacinação da população de Caratinga, sabendo que tem que seguir um cronograma do Governo Federal. Tratamos de algumas ações referentes ao Sindicato, mas, principalmente à vacinação das outras categorias, que a preocupação é ter nosso servidor imunizado e vimos uma força de vontade do prefeito em fazer isso o mais rápido possível. Todos os funcionários públicos serão vacinados, como ele garantiu, mas, está estudando intercalar com o restante da população, até mesmo para não prejudicá-los”.

Ele finalizou enfatizando o papel do Sindserc e reafirmando o compromisso com os servidores. “Vamos continuar lutando para mais servidores. Deixo o agradecimento ao secretário de Saúde Erick Gonçalves, ao prefeito Dr. Welington. É isso mesmo, sindicato sempre atuante, junto com a participação da Administração que agora estamos caminhando sempre juntos”.