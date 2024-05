Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Hospital de Divinópolis será escola

Reunião realizada em Brasília selou o acordo para que o Hospital Regional funcione como hospital-escola. A decisão foi fechada após um pedido da Prefeitura de Divinópolis, que foi atendido pelo Ministério da Educação. A definição ocorreu em reunião com participação do prefeito Gleidson Azevedo, do secretário do Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, do governador de Minas, Romeu Zema, do ministro da Educação, Camilo Santana. O hospital-escola funcionará em parceira com a Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). (Jornal Agora – Divinópolis)

MP de Patos de Minas ganha sede

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) inaugurou, nesta quarta-feira, 22 de maio, a nova sede das Promotorias de Justiça de Patos de Minas. A solenidade contou com a presença do procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, de representantes da administração do MPMG, promotores de Justiça da região e outras autoridades. Antes, às 15 horas, Jarbas Soares Júnior recebeu o Título de Cidadão Honorário de Patos de Minas, em solenidade na Câmara Municipal. (Folha Patense)

Congresso da AMM movimenta MG

A Associação Mineira de Municípios (AMM) está na reta final na organização do 39º Congresso Mineiro de Municípios, que acontece nos dias 4 e 5 de junho, no Expominas, em Belo Horizonte. Segundo o presidente da entidade e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, o evento deste ano promete recorde de público. “Será mais uma grande oportunidade para debatermos a nossa pauta municipalista e os gestores municipais poderem se qualificar em mais de 400 temas relacionados à gestão pública”, explica. (Gazeta de Varginha)

Fliaraxá homenageia Djamila e Bruna

O Festival Literário Internacional de Araxá (Fliaraxá) celebra sua 12ª edição de 19 a 23 de junho, com o tema “Memória, Literatura e Diversidade”. O evento contará com 84 convidados, divididos igualmente por gênero e raça, e todas as atividades serão transmitidas on-line. Realizado na Fundação Calmon Barreto, o festival inclui programação infantil, a “Rua da Economia Criativa”, e homenageia as autoras Djamila Ribeiro e Bruna Lombardi, além de ter Conceição Evaristo como convidada especial. O falecido Ziraldo é o patrono, e um prêmio de redação e desenho será baseado em sua obra. (Clarim – Araxá)

BH homenageia líder quilombola

Belo Horizonte recebeu a escultura “A Voz do Vale”, homenageando o líder quilombola Alê do Rosário, instalada no Quintal da Dona Geni, no Bairro Lagoinha. Criada pelos artistas Gu Ferreira e Paulo César Aguiar para o programa “Caminhos”, a obra visa reintegrar a população em situação de vulnerabilidade social através da arte. Na cerimônia de inauguração, Eliane Parreiras e o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, destacaram o impacto de Alê do Rosário na valorização das comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

Formiga é contemplada com Programa

Na segunda-feira (20), autoridades de Formiga estiveram no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social em Brasília, onde foram informados que o município foi contemplado com R$250 mil pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A medida visa ampliar o acesso à alimentação e incentivar a produção de agricultores familiares. O programa permite que alimentos adquiridos pelo Poder Público sejam destinados ao Banco Municipal de Alimentos para beneficiar famílias em insegurança alimentar. (Últimas Notícias – Formiga)

Tradição dos Jogos Indígenas retomada

Os Jogos dos Povos Indígenas de Minas Gerais (JPIMG) retornaram para sua sétima edição em Carmésia, no Vale do Rio Doce, de 20 a 24 de maio. O evento, que não ocorria desde a pandemia, reúne quase mil atletas de 22 aldeias para competições e intercâmbio cultural. Organizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Educação, o JPIMG promove a valorização das culturas indígenas com esportes, artesanato e apresentações. (Jornal Andradas Hoje)

Risco de desastre ambiental de Minas

O levantamento do governo federal identificou 1.942 municípios brasileiros suscetíveis a desastres ambientais, afetando 8,9 milhões de pessoas. Esse estudo, atualizado em 2022, serve para embasar as obras do Novo PAC. A Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais e Acre são os estados com maior população em áreas de risco. As recomendações incluem melhorar sistemas de alerta e coordenar ações governamentais para gestão de riscos e prevenção de desastres. Populações pobres são as mais vulneráveis. No Sul de Minas, cidades como Alfenas e Pouso Alegre estão na lista de risco. (Jornal da Região – Guaxupé)

Python será destinada para BH

Uma cobra python de três metros de comprimento, originária do sudeste asiático, foi entregue ao Centro de Biodiversidades da Usipa após ser resgatada pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Agora, será encaminhada ao Instituto Estadual de Florestas em Belo Horizonte. Esse resgate faz parte do Programa de Recuperação da Fauna sem Lar do Vale do Aço, patrocinado pela Arpava, Usiminas e IEF, e destaca a importância da preservação da biodiversidade regional. (Diário do Aço – Ipatinga)