Primeira Mostra da Escola de Arte Bico Pena

Evento acontece no próximo sábado (25), a partir das 16h. Serão expostas 27 obras

CARATINGA – A Escola de Arte Bico de Pena promove no próximo sábado (25) sua primeira mostra. A vernissage acontece no auditório da Way, localizado na rua Cel. Pedro Martins, 33, sala 02. “Temos o prazer de convidar a comunidade de Caratinga e região para conhecer a Mostra de Arte de nossos alunos. Após um ano e seis meses de muito trabalho e dedicação, nossos talentosos artistas, oriundos das Escolas Públicas de Caratinga e seus distritos, colocam em cena um trabalho de primeira qualidade no que tange a expressão da presença humana através do rosto e seu sentido”, observa a direção.

A mostra, intitulada “Pessoas que fazem”, estará aberta à visitação no mesmo local durante 15 dias. “Esta mostra apresenta 27 obras de arte criadas por nossos jovens artistas, usando técnicas de desenho realista, refletindo sobre a presença da pessoa humana na vida contemporânea e considerando o rosto como lugar de reconhecimento ético e criativo da existência”.

Conforme explicam os curadores Elifas Levi de Souza e Vaneska Maria Lopes Viana, a mostra tem como objetivo apresentar o trabalho dos alunos para a comunidade de Caratinga, “proporcionando um espaço de experiência estética para as pessoas da cidade, bem como desenvolver habilidades de promoção de eventos culturais entre os jovens, já que a exposição foi produzida diretamente através entre os curadores, os professores da Escola (Elifas Levi de Souza e Fabiana Caetano Nascimento Souza) e os alunos”.

“Esperamos que vocês estejam lá!”, convida a direção da Escola de Arte Bico de Pena.