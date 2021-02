Primeira entrega de mudas frutíferas de 2021

CARATINGA– A equipe da Secretaria de Agricultura iniciou na terça-feira (15), a distribuição de mudas frutíferas para os produtores da região de Caratinga. A ação está ligada ao Programa Plantar +, que iniciou no ano de 2017 com a proposta de fomentar a segurança alimentar e nutricional, aumentando a produção de alimentos.

De acordo com Rodrigo Alves, engenheiro agrônomo, as mudas são adquiridas com recurso próprio do município e distribuídas para os produtores cadastrados junto à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios.

Nesta primeira entrega serão distribuídos 700 kits com seis mudas de plantas frutíferas para cada produtor. Rodrigo destaca que a intenção da Secretaria é realizar duas entregas no ano de 2021. “Normalmente fazemos uma etapa anual, esse ano de 2021, como tivemos um ano anterior atípico por conta da pandemia, final do ano tivemos um período eleitoral, estamos prevendo que além desta etapa agora do início do ano, em setembro consigamos executar mais uma”.

De acordo com Rodrigo, além de gerar um impacto positivo na produção e oferta de alimentos no mercado, o Programa é uma forma de incentivo ao ICMS solidário. “Já é o quinto ano que estamos trabalhando, sempre com a faixa de quatro mil mudas no ano. Se fizermos um cálculo simples temos 20 mil mudas já praticamente dentro da área do município. As do primeiro ano estão começando a produção agora e o excedente disso sabemos que o produtor acaba trazendo para o comércio”.

Além da entrega das mudas, as propriedades recebem um acompanhamento técnico da equipe da Secretaria, como afirma Rodrigo. “É feita uma visita técnica com cada proprietário que recebeu essas mudas. O produtor que recebeu no primeiro ano já teve várias visitas. O que se cadastrou agora vai receber e dentro de seis meses, será feita uma visita técnica para acompanhar o desenvolvimento dessas mudas na propriedade”.

Aqueles produtores que ainda não realizaram o cadastro podem ir até a Secretaria, situada à Rua Coronel Antônio da Silva, número 700, munidos de CPF, comprovante de endereço e documento da propriedade rural.