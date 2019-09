PRF recupera caminhonete furtada no Espírito Santo

CARATINGA -A Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar uma caminhonete Fiat Strada nesta terça-feira (17) durante patrulhamento.

Os policiais estavam em ronda no KM 524 da BR-116, em Caratinga, quando abordaram o condutor do veículo, um jovem, 18 anos. Quando a PRF solicitou os documentos do motorista e do veículo, ele informou não ser habilitado e apresentou o licenciamento de 2014 da caminhonete.

Ao consultar os sistemas da PRF e do Detran, os policiais descobriram que havia um queixa de furto do veículo registrada em 10 de junho deste ano na cidade de Serra (ES).

O jovem disse que o carro pertence a outra pessoa para quem trabalha vendendo frutas, não sabendo mais detalhes.

O carro foi apreendido por ser produto de furto e levado para o pátio da Fervel.