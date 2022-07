PRF prende homem por desobedecer ordem de parada e apreende crack

Droga estava sendo levada de Governador Valadares para Manhuaçu

INHAPIM – Após desobedecer ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um veículo fugiu pela zona rural de Inhapim, dispensou uma barra de crack, foi interceptado e preso, na tarde dessa terça-feira(26).

De acordo com o policial Cristiano Vieira, a PRF estava em fiscalização no KM 496 da BR-116 próximo a Inhapim e visualizou quando o condutor de um veículo Ford Ka realizava manobras perigosas, arriscadas e ultrapassagens proibidas. “Nesse momento a gente emitiu uma ordem de parada, que foi desobedecida. Iniciamos então um patrulhamento tático no encalço do condutor desse veículo e ele continuou desobedecendo até que acessou a estrada de chão que dá acesso ao distrito de Alegre. Aproveitando da poeira e da dificuldade de interceptá-lo, tratando-se de uma viatura policial que a gente dirige com bastante cautela, o condutor arremessou pra fora do veículo uma barra semelhante a droga e a gente prosseguiu no seu encalço até conseguir abordá-lo”, explicou o PRF.

Ainda de acordo com o PRF Cristiano, a Polícia Militar de Inhapim estava patrulhando a região, localizou essa droga que estava no canto da estrada. O condutor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil.

NERVOSISMO

O policial Cristiano Vieira disse que o condutor do veículo ficou bastante nervoso no momento da abordagem e explicou inicialmente que fugiu porque tinha insulfim no para-brisa. “Mas como a gente já havia visualizado que ele tinha dispensado uma barra de alguma substância provavelmente ilícita, a gente não acreditou, e continuamos as buscas no veículo e ainda foram localizadas anfetaminas no carro, que segundo o suspeito é uma droga de uso comum para permanecer longas horas dirigindo. Ele saiu de Governador Valadares com destino a Manhuaçu, que era pra onde levava a droga”, disse o PRF.

Na barra de crack estava impressa a marca “Escobar”, que segundo o policial as quadrilhas utilizam desse meio para marcar seus produtos. Para saber de onde a droga veio, uma investigação precisará ser feita.

O indivíduo foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil.