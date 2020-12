PRF conduz motorista por porte ilegal de arma de fogo

CARATINGA – Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal conduziu um motorista para a delegacia de Polícia Civil, por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o inspetor Luiz Tarcízio, durante fiscalização realizada por volta das 10h30, no KM 524, no bairro das Graças, a PRF abordou o veículo Renault Duster com placa de Tocantins e ao realizar uma fiscalização em seu interior encontrou uma pistola 9mm, com nove munições não deflagradas.

O condutor foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil por porte ilegal de arma de fogo, onde pagou fiança e foi liberado. “Ele alegou que a arma seria de um primo que tinha pedido a ele para trazer de Inhapim para Caratinga. A arma tem registro, mas ele não poderia estar portando”, disse Tarcizio.

O veículo foi apreendido em virtude de não estar devidamente licenciado.