Preso suspeito de envolvimento em tentativa de homicídio

CARATINGA – Na manhã destra quarta-feira (26), a Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos, suspeito de um homicídio tentado no último dia 2 de abril, no bairro Santa Cruz.

No dia dos fatos, um homem de 33 anos, foi atingido por três golpes de faca desferidos pelo suspeito. Uma testemunha contou à polícia que estava na residência com a vítima, quando o suspeito, que era seu companheiro, por motivos de ciúmes, iniciou uma briga.

Os dois teriam trocado socos, em seguida o suspeito sacou uma faca que estava em sua cintura e desferiu os golpes nas costas da vítima, que precisou ser socorrida ao hospital.

Logo depois do crime o suspeito fugiu. No entanto, de acordo com o subtenente Sanches, a PM junto com a Polícia Civil conseguiu com a justiça um mandado de prisão contra o suspeito que foi cumprido nesta quarta-feira.