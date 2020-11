Preso homem acusado de manter mulher em cárcere privado

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu na tarde desta segunda-feira (23) um homem, 26 anos, acusado de manter uma mulher, 34 anos, em cárcere privado. A ocorrência foi registrada na avenida Dario da Anunciação Grossi, bairro Dario Grossi.

A PM foi acionada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde a vítima deu entrada. Ela relatou que convive com o autor em união estável e que ele a espanca há meses. Ainda conforme a vítima, há aproximadamente dois meses ele ateou fogo sobre ela, utilizando álcool, levando a deformidade permanente da pele na região abdominal, torácica e do pescoço. Ela relatou que o autor desferiu golpes com uma barra de ferro em seu corpo, tendo sido constatado pela equipe médica fraturas no braço esquerdo e em três costelas. Há vários cortes espalhados pelo corpo da vítima, nas pernas, costas, couro cabeludo, antebraços, pescoço, segundo ela causados por uma faca e pela barra de ferro que o autor utilizava para fustigá-la.

A mulher relatou que era mantida pelo autor em cárcere privado, o qual a constrangia dizendo que mataria os filhos e o pai dela caso ela viesse a abandoná-lo. Somente nesta segunda-feira, incentivada pelas testemunhas, ela teve coragem de abandonar o local e apresentar a versão dos fatos.

A vítima permaneceu sob cuidados médicos no hospital, pois passaria por procedimento cirúrgico no braço esquerdo que foi fraturado.

A PM fez rastreamento e prendeu o autor, que foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.