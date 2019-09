Prefeitura pleiteia unidade de atendimento oncológico para Caratinga

Proposta é que serviços de controle da doença sejam prestados na cidade e atendimentos mais complexos sejam retomados em Muriaé

CARATINGA- Até dezembro de 2018 os atendimentos de oncologia dos pacientes de Caratinga eram direcionados para Muriaé e Ipatinga, conforme escolha do paciente, mediante as vagas existentes, sendo então levados e trazidos de volta pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga.

A partir de janeiro de 2019, por determinação do Governo do Estado, o fluxo passou a ser direcionado somente para Ipatinga. Entendendo que a mudança possa representar a médio e longo prazo uma maior espera na marcação das consultas e considerando especialmente que a patologia, o câncer, tem no “tempo” um fator muito importante, a Prefeitura de Caratinga vem buscando juntamente com a Fundação Cristiano Varella reconquistar o direito de fluxo para Muriaé, pois e é por meio da Fundação que vem sendo formulado o projeto em que parte dos atendimentos ofertados aos pacientes com câncer passarão a ser atendidos em Caratinga.

Conforme projeto pleiteado pela vereadora Neuza Maria, que é a assistente social responsável pela Oncologia; na parceria com a Fundação Cristiano Varella, ao ser retomado o fluxo de pacientes para Muriaé, parte dos atendimentos poderão ser feitos em Caratinga a partir de uma unidade de atendimento estruturada pela Fundação.

Nesta unidade poderão ser realizados serviços de controle, como atendimento ambulatorial, a 1ª consulta, quimioterapias (sem internação) e cirurgias de baixa complexidade; permanecendo em Muriaé os serviços de cirurgias de cabeça e pescoço, radioterapia e outros.

Para a estruturação da proposta que será feita ao Governo do Estado sobre a retomada do fluxo para Muriaé, e para a definição das novas etapas a serem cumpridas para a efetivação do projeto, na última terça-feira (10), o prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira de Oliveira; juntamente com a secretária de Saúde, Jacqueline Marli dos Santos e a vereadora Neusa Maria, reuniu-se com secretários da microrregião no gabinete. O chefe do Executivo também avaliou imóveis possíveis para a implantação dos serviços.

“Até o momento, os procedimentos necessários para a efetivação do projeto vêm ganhando forma e consistência, mas apesar dos muitos esforços em torno da proposta, a decisão depende do estado. A motivação principal é facilitar o tratamento dos pacientes e aumentar as condições de alcances de resultados mais rápidos nos tratamentos”, frisa a prefeitura.

Informações e fotos: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga