Prefeitura inicia montagem de dossiê do Programa Casa Verde e Amarela

CARATINGA- Nas próximas duas semanas, entre os dias 29 de março e 8 de abril, a Prefeitura de Caratinga, através do Departamento de Habitação iniciará o atendimento dos candidatos a receberem um imóvel pelo Programa “Casa Verde Amarela”, antigo Minha Casa Minha Vida. Os candidatos podem ser contemplados com uma unidade habitacional nos Residenciais Esperança III e IV.

A lista dos que se enquadram nos pré-requisitos do programa foi enviada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional e está disponível no final desta reportagem. Todos que figuram na lista serão submetidos à conferência da documentação necessária que, posteriormente, será encaminhada para a Caixa Econômica Federal.

O atendimento será realizado por ordem de chegada. Os candidatos deverão comparecer ao CEIM-Centro de Educação Infantil Belas Artes localizado à Avenida Olegário Maciel, 466 -Centro, munido dos seguintes documentos: originais e cópia do RG e CPF- candidato; RG e CPF-cônjuge; certidão de casamento; declaração de União Estável; comprovante de Residência; comprovante de Renda; laudo Médico com CID (Para portadores de Deficiência); e cartão Bolsa Família ou Comprovante de Inscrição no Cadastro Único.

“É importante informar que o ranqueamento foi realizado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, via Cadastro Único, e baseado nos requisitos e critérios, presentes na Portaria 2081/2020, atendidos pelos candidatos”, destaca a Prefeitura.

A equipe irá atender 65 pessoas por dia, seguindo todas as recomendações sanitárias contra o covid-19. Os candidatos devem ir ao atendimento conforme datas do quadro.

No total serão atendidos 589 candidatos da lista. Os candidatos que estiverem na lista depois desse número não deverão comparecer ao local, deverão aguardar novos empreendimentos ou desistência de algum do cadastro de reserva conforme necessidade.

São ao todo, 22 indicações diretas, ou seja, de pessoas que estão no aluguel social. Sendo assim, restaram 98 candidatos para o Residencial Esperança III, e 280 candidatos para o Residencial Esperança IV. Existe também o cadastro de reserva, que equivale a 50% do número de vagas para cada residencial, ou seja, para o Residencial Esperança III, serão chamadas as 98 pessoas, mais 49 do cadastro de reserva e para o Residencial Esperança IV, serão chamados os 280 candidatos, mais 140.

Na lista existem candidatos que estão incompatíveis. Estes também deverão comparecer local de atendimento indicado acima, para receber todas as instruções, pois terão o prazo de 10 dias para regularizarem a situação. Caso contrário, serão eliminados da lista.

Após o encaminhamento dos documentos, a Caixa Econômica Federal fará a análise dos mesmos e, em seguida, encaminhará a lista final ao município para publicação dos candidatos que irão realizar a assinatura dos contratos.

Dias: Horários: Segunda-feira: 29/03/2021 De 08h às 11h e de 13h às 16h – (do número 01 ao 65) Terça-feira: 30-03-2021 De 08h às 11h e de 13h às 16h – (do número 66 ao 130) Quarta-feira: 31/03/2021 De 08h às 11h e de 13h às 16h- (do número 131 ao 195) Segunda-feira: 05/04/2021 De 08h às 11h e de 13h às 16h- (do número 196 ao 295) Terça-feira: 06/04/2021 De 08h às 11h e de 13h às 16h- (do número 296 ao 395) Quarta-feira: 07/04/2021 De 08h às 11h e de 13h às 16h – (do número 396 ao 495) Quinta-feira: 08/04/2021 De 08h às 11h e de 13h às 16h- (do número 496 ao 589)

LISTA DE INDICAÇÃO DIRETA

LISTA RESIDENCIAL ESPERANÇA III

LISTA RESIDENCIAL ESPERANÇA IV