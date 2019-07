Prefeitura anuncia repasse para quitar parte de salários atrasados dos funcionários do hospital

CARATINGA- Após tantas notícias positivas em relação a doações para os reparos da estrutura do prédio da maternidade, tendo em vista a reabertura do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, foi a vez das boas novas chegarem aos funcionários do hospital, que foram muito prejudicados com a crise dos últimos anos. São aproximadamente três meses de salários atrasados, mas parte desta dívida será quitada ainda esta semana.

Este foi o anúncio do prefeito Dr. Welington, juntamente com o provedor padre Moacir Ramos e vice-provedor Rodolfo Brandão; o presidente do Grupo Amigos do Hospital, pastor Elan Tebas; e a superintendente do Instituto Solidário, Maria do Rosário Chequer. A reunião contou com vários funcionários que prestavam serviços ao hospital até o anúncio da suspensão das atividades.

Dr. Welington explica que foram meses de conversas com a administração do hospital, em busca de solucionar esta questão. “Na manhã de hoje (ontem), estamos reunidos com os servidores para dizer algo de bom para eles, depois de tanta turbulência. Sabemos que tem alguns meses de salário atrasado e o município de Caratinga, através da prefeitura municipal, passa aos funcionários a programação que teremos em relação aos salários deles. Se trabalha é porque precisa e nós também não gostaríamos que as pessoas prestassem serviço sem estar recebendo seu salário devidamente. Informamos que nosso objetivo é já na sexta-feira (19), executar o pagamento de no mínimo um dos meses de atraso. E anunciar também para os próximos dias a possibilidade de estarmos quitando esses salários atrasados. É óbvio que necessita para esse futuro próximo de uma conversa bem mais formal para que entendamos de qual maneira iremos efetivar o cumprimento deste pagamento”.

O chefe do executivo ainda explica a origem do dinheiro que será empregado nesta finalidade e enfatiza que não trata-se de um adiantamento. “Temos contrato com o hospital, assim como os demais municípios e Caratinga, no primeiro momento, estará não adiantando, mas efetivando o repasse desse valor contratual, para que tenhamos a possibilidade de fazer um desses pagamentos, para que eles iniciem os trabalhos tendo condições de honrar com seus compromissos financeiros”.

O prefeito ainda sinalizou que ainda que o valor contratual efetuado junto ao hospital, que será utilizado para o pagamento deste primeiro atraso, não corresponda à folha de pagamento em sua totalidade, os pagamentos serão efetuados. “De qualquer maneira, se esse valor for insuficiente para que cubramos a folha, automaticamente a Prefeitura de Caratinga estará fazendo esse complemento, para que seja possível o pagamento”.

Quanto ao restante dos salários atrasados, além de outras pendências financeiras, também já há um planejamento, como afirma Maria do Rosário. Trata-se de uma linha de crédito para hospitais filantrópicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com juros subsidiados, que o hospital pode pleitear mesmo não possuindo certidões negativas de débito. “Apresentamos algumas propostas, uma é pegar todo o valor que estamos devendo ao funcionário, dividir em seis parcelas e junto com a parcela do mês não mais atrasar, será pago o valor do salário do mês mais um sexto da parcela. E a outra é que estaremos fazendo um projeto bem amplo, fomos ao BNDES, para que possamos conseguir esse dinheiro, pague a todo mundo e o hospital fique zerado. Não vamos dever médico, fornecedor, energia, a ninguém. Lógico que BNDES não é a curto prazo, o projeto será entregue até a semana que vem, analisado, eles vêm a Caratinga, mas com isso dá uma perspectiva de todo mundo receber o que estamos devendo, incluindo todas as dívidas do hospital”.

326 funcionários estão cadastrados, sendo que alguns pediram demissão, outros entraram com ações na Justiça, por isso ainda não foi possível contabilizar quantos permanecerão nesta nova proposta de funcionamento. Maria do Rosário enfatiza que a reunião representa o propósito de transparência nas ações. “São os grandes parceiros nossos, têm que saber efetivamente o que está acontecendo, momento a momento, no hospital. As decisões de diretoria têm que ser passadas para o funcionário votar e falar quero ou não. Essa é a nossa ideia”.

Padre Moacir relembra que no domingo (21), acontece o abraço ao hospital e a partir de segunda-feira (22), a retomada dos atendimentos. Além de todos os esforços que têm sido realizados, um momento com os servidores do hospital era necessário, principalmente para demonstrar a valorização dos profissionais. “É o nosso primeiro encontro com todos os funcionários do hospital, onde a Maria do Rosário vai conversar com eles, queremos fazer também um momento de oração, pedindo as bênçãos de Deus e deixando cientes de tudo que está acontecendo, que estamos fazendo para que o nosso hospital volte a funcionar. Estamos acompanhando também a mobilização do grupo Amigos do Hospital, que tem tido a preocupação com os nossos funcionários, nos preocupamos com eles e queremos todos alegres e felizes. Queremos com as bênçãos de Deus senão todos, mas quase todos os funcionários conosco”.

O Abraço ao Hospital está confirmado para às 15h30. O provedor do HNSA deixa um convite para o ato. “Esse é um momento simbólico de união, força e fé, para que possamos iniciar as nossas atividades. Convidamos a todos que participem e assim possamos somar cada vez mais em prol desta causa”.

DOAÇÃO

Uma tenda instalada na Praça Getúlio Vargas está captando donativos e itens diversos para suprir as necessidades dos funcionários do hospital, que enfrentam dificuldades financeiras com salários atrasados.

Vivian de Miranda, voluntária do Amigos do Hospital, explica que a campanha teve início na segunda-feira (15), com equipes revezando o trabalho durante a semana nos horários de 13h às 22h. No sábado, o funcionamento é de 8h às 10h. “Estamos recebendo qualquer doação, material de limpeza, higiene pessoal, alimentos, roupas. O que tiver na sua casa em boas condições que puder ajudar o próximo, traga, estaremos aqui até o dia 3 de agosto. O hospital também tem a demanda de 50 travesseiros, pedimos para quem possa realizar esta doação nos procurar aqui na tenda”.

As doações estão sendo guardadas no prédio do antigo fórum e já estão sendo direcionadas para as famílias, à medida que vão surgindo as necessidades. “A adesão está muito boa e esperamos que continue. Venham ajudar a gente, serão todos bem-vindos”, convida Vivian.