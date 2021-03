Prefeitura afirma que covid-19 não foi causa principal de morte de paciente de São João do Jacutinga

Segundo o executivo, apesar de já ter testado positivo para a doença, homem de 55 anos foi a óbito devido a choque circulatório e neoplasia maligna cerebral

CARATINGA- No domingo (7), a Secretaria de Saúde de Caratinga encaminhou nota à imprensa, confirmando o registro de 159º óbito de paciente diagnosticado com Covid-19.

De acordo com o comunicado, um paciente do sexo masculino, com idade de 55 anos, residente no distrito de São João do Jacutinga, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde do último sábado (06).

No entanto, o DIÁRIO recebeu muitos questionamentos de familiares a respeito da causa da morte do paciente. A reportagem fez contato com o Casu e com a Prefeitura de Caratinga, em busca de esclarecimento.

PREFEITURA

Por meio de nota, a prefeitura disse que, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, quando um paciente testa positivo para o novo Coronavírus, “é dever do médico classificar o óbito como positivo para COVID-19, ainda que a doença não tenha sido a causa principal da morte”.

Ainda de acordo com o executivo, no caso citado, “o paciente testou positivo para COVID-19 após exame RT-PCR realizado pela FUNED de amostra coletada no dia 17 de fevereiro”. Mas, a causa básica do óbito foi choque circulatório e neoplasia maligna cerebral.

Quanto ao Casu, até o fechamento desta edição não houve resposta.