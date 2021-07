Preços do café arábica explodem na bolsa de NY

Produtor e exportador de Caratinga explica que é preciso aguardar como o mercado seguirá reagindo

CARATINGA- A Bolsa de Mercadorias e Futuros de Nova York (ICE Futures US) para o café arábica opera com cotações em forte alta. O mercado futuro do café arábica abriu o pregão desta terça-feira (20) subindo forte.

Por volta das 12h07 (horário de Brasília), setembro/21 tinha alta de 1155 pontos, valendo 167,95 cents/lbp; dezembro/21 tinha valorização de 1145 pontos, valendo 170,85 cents/lbp; março/22 tinha alta de 1130 pontos, cotado a 173,05 cents/lbp e maio/22 tinha alta de 1130 pontos, valendo 174,20 cents/lbp.

A reportagem conversou com o produtor e exportador de café Rodrigo Sobreira, que explicou a disparada do mercado com cobertura de posições vendidas diante do registro de geadas em regiões cafeeiras do Brasil durante a madrugada. “Começaram a surgir muitas informações de baixa temperatura, no início da manhã muitas pessoas mandando vídeos e fotos de lavouras queimadas, água congelada no solo. Isso foi impactando o mercado, chegou a dar acima de mil pontos de alta, previsão de mais frente fria. A nossa região aqui ficou fora. Foi no centro-oeste de Minas, até então os dados relatados são de uma área de mais ou menos 120 km de diâmetro, é bem significativo”.

Rodrigo Sobreira enfatiza que é preciso aguardar como o mercado seguirá reagindo. “Se sustentar essa alta amanhã (hoje), temos a perspectiva de um suporte nesse preço e melhorar. Se houver realização, também não acreditamos que vai voltar muito o preço. Nossa região não sentiu o frio, está tranquilo, mas, estamos ainda com revés por conta de uma seca bem grave que tem acontecido na região centro-oeste e agora pra nós também começando a gerar um problema fisiológico nas plantas”.