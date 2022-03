Posto de combustível no bairro Zacarias é alvo de assaltantes

CARATINGA – Copom recebeu ligação dando conta de que havia ocorrido um roubo ao posto de combustível Zacarias. Em contato com a vítima, senhor Marcos, frentista do posto, relatou que, por volta das 08h 57min, chegaram ao local, dois indivíduos em uma motocicleta baixa, aparentando ser uma Honda CG 125 modelo antigo de cor roxa, barulhenta e com a rabeta cromada. Sendo visualizado o circuito de câmeras, foi possível verificar que condutor era magro, estatura mediana, moreno, trajando blusa de moletom de frio nas cores azul/preta, com as mangas brancas, calça jeans, chinelo de dedo, aparentando ser havaianas na cor branca, e capacete rosa. O passageiro era magro, alto, pardo, trajando calça jeans, blusa de frio preta com detalhes branco na frente, tênis, máscara branca e capacete preto. Segundo a vítima o autor abasteceu a quantia R$ 50,00 (cinquenta reais) de combustível, tendo o garupa aproveitado a distração do frentista, retirado algo da cintura, aparentando ser um cano de ferro, colocado dentro do bolso da blusa do lado direito, apontado para a vítima e anunciado o assalto. A vítima, temendo por sua vida, entregou para o autor a quantia que estava em seu bolso. Após o fato, os autores evadiram do local, levando consigo a quantia roubada, seguindo sentido decrescente da BR 116, ou seja, sentido ao centro da cidade. Toda ação delituosa foi gravada pelo circuito interno de câmeras do posto, contudo tais câmeras não foram capazes de filmar com nitidez a placa da referida motocicleta. PM em rastreamento no intuito de localizar e prender os autores.