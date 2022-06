Posto de combustíveis assaltado em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Um posto de combustíveis foi assaltado na noite do último sábado (4) em Bom Jesus do Galho. Os autores fugiram levando celular e certa quantia em dinheiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos chegaram em uma moto Honda Titan de cor preta, e o garupa armado com um revólver rendeu o frentista e levou dele um aparelho celular e uma quantia em dinheiro que ainda está sendo contabilizada.

Os suspeitos fugiram sentido o córrego São Bento, zona rural de Bom Jesus do Galho. O condutor estava com uma blusa tipo capa de chuva, de cor preta, e capacete preto e o garupa usava uma blusa clara e capacete vermelho ou rosa.

Quando a Polícia Militar tentou verificar as imagens, foi observado que a câmera parou de filmar exatamente no momento do delito e voltou a funcionar três minutos após os autores evadirem.

Segundo um dos proprietários do local as câmeras não estavam conectadas à internet, contudo ao verificar neste momento, após o roubo, percebeu que elas foram conectadas na rede de internet, sem seu conhecimento.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.