Veja: Deslizamento de solo é registrado em Juiz de Fora após fortes chuvas

Deslizamento de solo é registrado em Juiz de Fora após fortes chuvas

Um deslizamento de solo foi registrado na tarde desta quarta-feira (25) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O flagrante foi compartilhado nas redes sociais e chama a atenção para os riscos provocados pelo grande volume de chuvas que atinge a região nos últimos dias.

De acordo com as informações iniciais, as casas localizadas próximas à área afetada já estariam sem moradores no momento do deslizamento. Apesar do susto, não há registro de feridos até o momento.

A orientação das autoridades é que moradores que residem em áreas de risco, especialmente nas proximidades de encostas, deixem suas casas preventivamente. O solo encontra-se saturado devido às chuvas constantes, o que aumenta significativamente o risco de novos deslizamentos, principalmente com a previsão de mais precipitações nos próximos dias.