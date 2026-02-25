‘Foi muito de repente. Não teve como salvar minha filha e minha mãe’, conta moradora de JF

DESESPERADOR | A moradora do bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, Vitória Cristina vive dias de profunda dor após a chuva histórica que atingiu a região. Um deslizamento de terra destruiu a casa onde ela morava e provocou a morte da mãe, de 39 anos, e da filha, de apenas dois.

Em meio ao luto, Vitória relata o desespero diante da tragédia. Segundo ela, a família foi surpreendida pelo desmoronamento causado pelo volume intenso de chuva que atingiu a região.

“Perdi minha menina de 2 anos. É muito triste para mim. Eu não sei nem se vou conseguir vê-la no caixãozinho. Minha mãe também se foi. É muito difícil. Era tudo que eu tinha na minha vida. O mais importante era minha mãe, minha filha. Dinheiro nenhum comprava isso. Não sei nem para onde eu vou.”, lamentou.

A chuva provocou estragos em diferentes pontos da região mineira, as últimas atualizações, do governo de Minas, de 7h55 desta quarta-feira (25), dão conta de 30 mortes em Juiz de Fora e seis em Ubá, 31 pessoas ainda estão sendo procuradas.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atuam nas áreas atingidas, enquanto moradores contabilizam prejuízos e tentam recomeçar após a tragédia

Fonte: Itatiaia