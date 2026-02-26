Operação integrada prende 17 foragidos da Justiça em cidades de MG e ES

MANHUAÇU – Uma operação integrada entre a Polícia Federal, a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Militar do Espírito Santo resultou na prisão de 17 foragidos da Justiça na manhã dessa terça-feira (25). A ação, denominada Operação Rio Grande, foi realizada em municípios da Zona da Mata mineira e do Espírito Santo.

As prisões ocorreram nas cidades mineiras de Manhuaçu, Mutum, Simonésia, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Abre Campo, Manhumirim, Sericita e São Francisco do Glória, além dos municípios capixabas de Domingos Martins e Cariacica.

De acordo com as forças de segurança, a maioria dos detidos possuía mandados de prisão expedidos pela comarca de Manhuaçu e região. Eles eram procurados por diversos crimes, entre eles homicídio qualificado, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.

Os mandados foram cumpridos após trabalho integrado de inteligência e diligências conduzidas por equipes da Coordenação Regional de Capturas da Polícia Federal em Minas Gerais, do 11º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Manhuaçu, além de outras unidades da 12ª Região da Polícia Militar, com apoio da PM capixaba.

Após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo as instituições envolvidas, a operação reforça a atuação conjunta das forças de segurança pública no combate à criminalidade e no cumprimento de decisões judiciais.