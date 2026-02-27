Chuvas fortes atingem Ipanema

IPANEMA (MG) – As fortes chuvas que atingiram o município durante a madrugada desta sexta-feira (27/02) provocaram alagamentos em áreas urbanas e deslizamentos de terra na zona rural. As informações foram divulgadas pela Brigada Municipal.

Um carro que havia apresentado defeito e estava estacionado na travessia entre os bairros das Irmãs e São Francisco foi levado pela força das águas.

De acordo com o cabo José Carlos, da Brigada Municipal de Ipanema, houve elevação significativa do nível do córrego que corta a cidade, o que resultou em pontos de alagamento em residências situadas em áreas mais baixas.

Além disso, foram registrados deslizamentos de massa em regiões rurais, causando obstrução de vias e impedindo o trânsito de veículos em determinados trechos.

Ainda segundo a Brigada, um deslizamento de encosta atingiu parte de uma residência. A ocorrência foi atendida pelas equipes, que adotaram as medidas de segurança necessárias e realizaram a avaliação dos riscos no local.

As equipes atuam em conjunto com a Defesa Civil de Ipanema, prestando assistência às famílias afetadas e realizando vistorias em imóveis atingidos, com verificação de riscos estruturais e geológicos, especialmente em áreas de encosta, onde o solo permanece encharcado devido ao volume de chuva.

A administração municipal informou que tem disponibilizado recursos para o atendimento das ocorrências, mitigação de riscos e apoio às famílias atingidas. Até o momento, não há registro de feridos.

Redação do Portal Caparaó