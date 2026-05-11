“Trenzinho da Alegria” danifica fios da rede elétrica no distrito de Santa Luzia, em Caratinga

Na noite desta sexta-feira(8), um incidente envolvendo o tradicional “Trenzinho da Alegria” foi registrado na Rua Topázio, no distrito de

Santa Luzia, em Caratinga. Segundo informações, o veículo recreativo seguia pela via quando acabou atingindo e arrancando fios da rede de energia elétrica. Apesar do susto e da movimentação no local, ninguém ficou ferido. Moradores acompanharam a situação preocupados com o risco de acidentes, já que os fios ficaram espalhados pela rua. O fornecimento de energia pode ter sido afetado em alguns pontos da comunidade. As autoridades responsáveis foram acionadas para realizar os reparos e garantir a segurança dos moradores e motoristas que passavam pelo local.