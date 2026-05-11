Motociclista fica ferido ao colidir contra carro na MG-329

Na manhã deste sábado(9), um grave acidente foi registrado na MG-329, próximo a saída do bairro Santo Antônio, em Caratinga. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio modelo Corsa.

Segundo informações, o veículo seguia sentido a Bom Jesus do Galho, enquanto o motociclista entrava no bairro Santo Antônio, momento em que aconteceu a batida de frente entre os veículos.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado rapidamente e realizou o socorro da vítima que conduzia a motocicleta foi socorrido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Já o motorista e os passageiros do veículo Corsa não sofreram ferimentos, sendo registrados apenas danos materiais.