TRAGÉDIA NA BR-482

TRAGÉDIA NA BR-482

Mãe e filha morrem após capotamento entre Fervedouro e Carangola

CARANGOLA – Um grave acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (8), na BR-482, próximo ao trevo de Carangola, resultou na morte de mãe e filha e deixou outras duas pessoas feridas.

As vítimas fatais foram identificadas como Terezinha Moreira de Cerqueira, de 86 anos, e Maria Lucia Miranda de Cerqueira, de 60 anos.

Segundo as informações apuradas, quatro pessoas viajavam em um Hyundai HB20S preto, saindo do Rio de Janeiro com destino à cidade de Lajinha. Ao passarem por Fervedouro, o GPS teria indicado uma rota entrando à direita em direção a Carangola.

Por volta das 3h50, já nas proximidades do trevo da cidade, o motorista, de 35 anos, perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, atravessou um pasto e capotou diversas vezes antes de parar.

De acordo com os levantamentos preliminares, Terezinha e Maria Lucia viajavam no banco traseiro do automóvel e morreram ainda no local devido à gravidade dos ferimentos.

O motorista conseguiu sair do carro e pedir socorro. Uma mulher de 60 anos, mãe do condutor, foi encaminhada para a Casa de Caridade de Carangola com escoriações no lábio inferior e dores no tórax.

O Corpo de Bombeiros, equipes do SAMU e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para atendimento da ocorrência e realização dos trabalhos técnicos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte: Rádio Muriaé e Cerqueiras Notícias