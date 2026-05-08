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Grande BH: mulher suspeita de matar a filha de 2 anos envenenada é presa

Suspeita, que tinha outros filhos e, segundo familiares, histórico de agressões, fugiu após o mandado de prisão ser expedido; caso aconteceu em Vespasiano

Uma mulher de 29 anos, suspeita de envenenar a própria filha, de apenas dois anos, em janeiro de 2024, foi presa na noite dessa quinta-feira (7/5) em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), ela estava foragida desde que a Polícia Civil (PC) concluiu que a menina havia sido envenenada. No momento do cumprimento do mandado de prisão, a suspeita estava com outro filho, de um ano.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a mulher passou por diversos bairros de Santa luzia e também de BH desde a expedição do mandado de prisão. A polícia contatou a mãe da suspeita para ficar com o menino, mas a avó negou, pois disse aos militares que já cuidava de outro filho dela e que tinha atritos com ela.

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