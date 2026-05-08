Grande BH: mulher suspeita de matar a filha de 2 anos envenenada é presa

Na época do ocorrido, a suspeita disse à polícia que a criança acordou durante a madrugada dizendo que o irmão estava brigando com ela. A mulher, então, disse que pediu aos filhos que parassem e voltou a colocá-los para dormir. No dia seguinte, segundo a versão dela, a menina estava com o corpo frio, secreções na boca e mãos e pés retorcidos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. De acordo com a PM, a médica que atendeu a ocorrência orientou a mulher a acionar os militares, afirmando que a morte não aparentava ser natural.