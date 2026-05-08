Vigilância Sanitária realiza ação de recolhimento de produtos da marca Ipê em supermercados de Caratinga

A Vigilância Sanitária de Caratinga realizou, nesta sexta-feira (08/05), uma ação de fiscalização e recolhimento de produtos da marca Ipê em estabelecimentos comerciais do município, após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A medida foi motivada pela publicação da Resolução RE nº 1.834, de 05 de maio de 2026, que determina a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição, uso e o recolhimento de produtos da marca que apresentem lotes terminados com o número “1”.

De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada após a identificação de falhas graves nos processos de controle de qualidade durante a produção, além de risco de contaminação microbiológica, comprometendo a segurança dos produtos destinados ao consumidor.

Durante a ação realizada nesta data, equipes da Vigilância Sanitária percorreram os principais supermercados e estabelecimentos comerciais de Caratinga, promovendo a retirada imediata dos produtos irregulares das prateleiras, garantindo maior segurança à população e o cumprimento da determinação.

A Vigilância Sanitária orienta que consumidores que possuam produtos da marca Ipê pertencentes aos lotes terminados em “1” interrompam imediatamente o uso e entrem em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa ou pelos canais oficiais disponibilizados para solicitação de devolução e substituição dos produtos, especialmente devido à alta demanda registrada nos atendimentos.

A Prefeitura de Caratinga, por meio da Vigilância Sanitária, reforça seu compromisso com a proteção da saúde pública e seguirá acompanhando o cumprimento das medidas determinadas pelos órgãos reguladores.