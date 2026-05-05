Tiro na nuca: homem é encontrado morto dentro de imóvel em Caratinga

Um crime foi chocou moradores do bairro Esperança, em Caratinga, na manhã desta terça-feira (05). Um homem foi encontrado morto dentro de um imóvel na rua Joaquim Paulo dos Santos, com um disparo na região da nuca.

De acordo com as primeiras informações, a ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar de Minas Gerais e da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais, que compareceram ao local para os levantamentos iniciais.

Durante a análise preliminar, foi constatado que a vítima apresentava uma perfuração na região da nuca, provocada por disparo de arma de fogo. A área foi isolada para os trabalhos periciais, que devem contribuir para esclarecer a dinâmica do crime e reunir possíveis evidências.

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do homicídio. O caso segue sob investigação.