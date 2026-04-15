Princípio de incêndio assusta moradores após explosões em rede elétrica

CARATINGA – Um princípio de incêndio registrado na noite de terça-feira (14) causou susto a moradores da Avenida João Caetano do Nascimento, em Caratinga. O incidente, possivelmente provocado por um curto-circuito na rede elétrica da concessionária, foi acompanhado por estrondos e pequenas explosões, chamando a atenção de vizinhos.

De acordo com as informações, o fogo teve início na rede elétrica próxima a um estabelecimento comercial especializado em peças de motocicletas. Diante da situação, uma guarnição foi acionada e se deslocou rapidamente até o local, realizando o isolamento da área e montando um ponto de operação para garantir a segurança do imóvel e das imediações.

Durante a ocorrência, foi feito contato com a concessionária responsável pelo fornecimento de energia, que compareceu posteriormente para adotar as providências necessárias.

Inicialmente, não foi utilizado água no combate às chamas, devido ao risco envolvendo material energizado. As equipes optaram por medidas de segurança e monitoramento até que a rede fosse desenergizada. Após a interrupção da energia e com a permanência apenas de focos em materiais sólidos, foi realizado o combate com uso de água para resfriamento e eliminação de pequenos focos remanescentes na parte superior do estabelecimento.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. Os danos materiais foram considerados pequenos.