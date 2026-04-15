Suspeito integraria quadrilha conhecida por fazer vítimas estrangeiras na praia
Um homem foi preso suspeito de aplicar o golpe da maquininha em uma britânica na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (13/4). Ele teria vendido um churrasquinho à mulher por R$ 10 mil.
De acordo com a Polícia Civil, ele teria oferecido o churrasquinho por R$ 100 e, no momento do pagamento, utilizado uma máquina adulterada para cobrar R$ 10 mil. O homem faria parte de uma quadrilha de falsos ambulantes.
Em alguns casos, segundo as investigações, as máquinas já estavam programadas para cobrar valores muito superiores aos anunciados, por isso o prejuízo só seria percebido após a compra.
Até o momento, foram identificadas vítimas argentinas, britânicas e tchecas, e a polícia busca outros membros da quadrilha.
Fonte: O Tempo