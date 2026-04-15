Homem é preso após vender churrasquinho a gringa por R$ 10 mil em Copacabana

Suspeito integraria quadrilha conhecida por fazer vítimas estrangeiras na praia

Um homem foi preso suspeito de aplicar o golpe da maquininha em uma britânica na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (13/4). Ele teria vendido um churrasquinho à mulher por R$ 10 mil.

De acordo com a Polícia Civil, ele teria oferecido o churrasquinho por R$ 100 e, no momento do pagamento, utilizado uma máquina adulterada para cobrar R$ 10 mil. O homem faria parte de uma quadrilha de falsos ambulantes.