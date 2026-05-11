Carro fica completamente destruído depois de pegar fogo na BR-116, em Caratinga

No início da madrugada desse domingo (10, equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de incêndio em veículo no KM 530 da BR-116, próximo à balança, em Caratinga. Segundo informações repassadas pelos bombeiros militares, o automóvel seguia no sentido Caratinga/Santa Rita de Minas quando o incêndio aconteceu. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo, um Fiat Uno, completamente tomado pelas chamas. As equipes realizaram o combate ao incêndio e, em seguida, o trabalho de rescaldo da área. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência durou aproximadamente 30 minutos e foram utilizados cerca de três mil litros de água para controlar o fogo. Ainda conforme os militares, o motorista não conseguiu informar como o incêndio teria começado. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos. Equipes da Ecovias Rio Minas realizaram a sinalização da rodovia e prestaram apoio durante a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para registrar a ocorrência. As causas e circunstâncias do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes.