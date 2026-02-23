Facebook Instagram Youtube Twitter

Jovem morre em acidente de moto em Santa Rita de Minas

Na noite deste domingo, por volta das 20h31, um grave acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado na BR-116, no km 534, próximo à cidade de Santa Rita de Minas.

O piloto da moto, Werik de Paula Lima, 21 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. A passageira que estava na motocicleta foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital. O motorista do automóvel também foi resgatado em estado grave.

O atendimento às vítimas foi realizado pela EcoRioMinas e pelo SAMU. A ocorrência contou ainda com a presença da Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Polícia Militar.

