Jovem é preso com mais de 100 pedras de crack na zona rural de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Um jovem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (7), no distrito de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado na Avenida A.

Segundo informações da ocorrência, os militares abordaram o suspeito e encontraram com ele 18 pedras de crack, já embaladas e prontas para a comercialização.

Durante a abordagem, o jovem informou que havia mais entorpecentes em sua residência, localizada na parte superior do imóvel pertencente aos pais dele. Ainda conforme o relato, a droga estaria escondida no braço de um sofá.

A entrada no imóvel foi autorizada e acompanhada pelo pai do suspeito, que presenciou toda a ação como testemunha.

Nas buscas realizadas no interior da residência, os policiais localizaram uma sacola contendo outras 89 pedras de crack, também embaladas para o comércio ilícito.

Além da droga, foram apreendidos sacos plásticos do tipo “chup-chup” e microtubos vazios, materiais normalmente utilizados para acondicionamento e venda de entorpecentes.

Ao todo, foram recolhidas 107 pedras de crack, além dos materiais usados para embalar a droga.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga para as demais providências.