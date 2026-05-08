Goleiro Bruno é preso após passar dois meses foragido

Prisão ocorreu após troca de informações entre os setores de inteligência da PM de Minas e do Rio de Janeiro

O goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza foi preso no final da noite dessa quinta-feira (7/5) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Como mostrou O TEMPO nessa quinta, o goleiro completou dois meses foragido.

A prisão foi confirmada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por meio das redes sociais. Segundo a corporação, o ex-jogador foi localizado por policiais do 25º BPM e a ocorrência foi encaminhada para a 127ª Delegacia de Polícia. O mandado de prisão contra Bruno estava em aberto desde 5 de março.