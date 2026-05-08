Sicoob Credileste e Judiciário fortalecem parceria social em Caratinga

CARATINGA- O Sicoob Credileste promoveu, nesta semana, um encontro especial com o juiz titular da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caratinga, Consuelo Silveira Neto, dentro das ações do Programa Voluntário Transformador. A iniciativa reuniu colaboradores voluntários da cooperativa em uma roda de conversa voltada à cidadania, reinserção social e fortalecimento de parcerias comunitárias.

Durante o bate-papo, o magistrado compartilhou experiências e reflexões sobre o trabalho desenvolvido junto ao Projeto Renascer, iniciativa que atua, ao lado do Conselho da Comunidade, no acolhimento e reinserção social de egressos do sistema prisional e seus familiares. O projeto busca promover dignidade, novas oportunidades e transformação social desde 2019.

O encontro reforçou o compromisso do Sicoob Credileste com ações de impacto social e com o cooperativismo voltado ao desenvolvimento humano. Os colaboradores participantes, integrantes voluntários do Programa Voluntário Transformador, destacaram a importância de iniciativas que unem instituições públicas, sociedade civil e setor cooperativista em prol da construção de oportunidades e da redução das desigualdades sociais.

Segundo a cooperativa, o momento também serviu para ampliar o diálogo sobre responsabilidade social e incentivar o engajamento voluntário entre os colaboradores, fortalecendo a cultura de cooperação e transformação positiva nas comunidades onde a instituição atua.

O Programa Voluntário Transformador reúne colaboradores do Sicoob Credileste que desenvolvem ações sociais e comunitárias de forma voluntária, alinhadas aos princípios do cooperativismo e ao propósito de gerar impacto positivo na sociedade.