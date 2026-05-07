Exportador de café de Manhuaçu é alvo de investigação sobre tráfico internacional de drogas

MANHUAÇU – Um empresário de Manhuaçu, sócio de uma exportadora de café, foi alvo de mandado de busca e apreensão durante a Operação Off-Grade Coffee, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (7). A ação investiga um esquema de tráfico internacional de drogas que utilizaria cargas de café para esconder cocaína enviada ao exterior através do porto do Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início em junho de 2025, após a apreensão de aproximadamente 1,2 tonelada de cocaína escondida em um contêiner carregado com sacas de café. Segundo a Polícia Federal, a carga tinha como destino final a Alemanha.

De acordo com as apurações, o grupo criminoso simulava operações legítimas de exportação para ocultar o envio da droga ao exterior. A PF também identificou indícios de utilização de empresas de fachada, pessoas interpostas — os chamados “laranjas” — e movimentações financeiras consideradas suspeitas, com características de lavagem de dinheiro.

Além de Manhuaçu, os mandados foram cumpridos nas cidades de Vila Velha, Guarapari, Santos, Rio de Janeiro e Armação dos Búzios.

Ao todo, a operação resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão. Outros investigados também foram submetidos a medidas cautelares determinadas pela Justiça, como uso de monitoramento eletrônico, restrição de deslocamento e proibição de contato entre os envolvidos.

Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa possuía divisão estruturada de funções, envolvendo integrantes responsáveis pela logística, financiamento e controle do carregamento dos contêineres utilizados no transporte da droga.

Os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e outros crimes que ainda poderão ser identificados no decorrer das investigações.

A Operação Off-Grade Coffee integra ações da Missão Redentor II, desenvolvida no âmbito da ADPF 635, com foco no combate às lideranças do crime organizado e no bloqueio de rotas utilizadas pelo tráfico internacional de entorpecentes.

As informações são do Portal Caparaó.