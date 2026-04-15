Dono de barbearia morre em atentado que pode ter como alvo funcionário

Um ataque a tiros registrado na manhã desta quarta-feira chocou moradores de Ubaporanga. O crime aconteceu em uma barbearia localizada na Avenida Padre Rino, principal via da cidade, e terminou com a morte do proprietário do estabelecimento, Kaique Oliveira. O funcionário também foi atingido e segue hospitalizado.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, as equipes foram acionadas logo após relatos de disparos de arma de fogo no local. Os militares se deslocaram rapidamente e providenciaram socorro às vítimas.

Segundo tenente Lessa, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos. “Uma delas acabou vindo a óbito durante o atendimento no posto de saúde. A outra foi conduzida para Caratinga e encontra-se em situação estável”, afirmou.

Autor chegou a pé e fugiu após os disparos

As primeiras informações apontam que o autor do crime chegou ao local a pé, efetuou os disparos e fugiu em seguida. A Polícia Militar trabalha com a hipótese de que ele possa ter contado com o apoio de um segundo indivíduo. “Algumas imagens nos levam a crer que havia um segundo indivíduo, que teria prestado apoio conduzindo uma motocicleta. Mas também estamos verificando outras informações, inclusive de que o autor pode ter fugido em direção diferente da inicialmente informada”, explicou o tenente.

Motivação ainda é desconhecida

A motivação do crime ainda é um mistério. Conforme a Polícia Militar, o proprietário da barbearia não possuía antecedentes ou envolvimento com atividades ilícitas. “Aparentemente, ele estava no local em que a pessoa foi para acertar com o outro indivíduo. A família informou que ele não tinha passagem, não tinha nada que pudesse levar a acreditar em alguma motivação específica”, destacou o tenente.

Já o homem ferido, que seria funcionário da barbearia há cerca de três meses, também não forneceu informações que ajudem a esclarecer o caso até o momento, pois segue sob cuidados médicos. “Ele já tem um histórico, ele mesmo confessou que já esteve preso, mas aparentemente, no momento atual, nós não temos ligação dele com nenhum tipo de crime. Segundo a esposa da vítima fatal, ele teria recebido uma oportunidade do proprietário da barbearia e estaria trabalhando há algum tempo com ele. E ele tinha um certo vínculo de amizade também, mas tudo dentro desse universo do trabalho deles em volta da barbearia. Mas tudo ainda está sendo levantado. ”, completou.

Polícia pede ajuda da população

A Polícia Militar segue em rastreamento para identificar e prender os responsáveis pelo crime. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima.

“Caso alguém tenha imagens ou qualquer informação que possa levar à identificação dos autores, pode acionar o 190. A denúncia é anônima e é fundamental para o andamento das investigações”, reforçou o tenente Lessa.

O caso segue em apuração e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.