Dois jovens são detidos por tráfico e drogas são apreendidas

PINGO-D’ÁGUA – Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos por tráfico ilícito de drogas na noite deste domingo (8), na Rua José Procópio, em Pingo-d’Água. A ação resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro e um simulacro de arma de fogo.

As prisões ocorreram durante patrulhamento em um local já conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Os suspeitos foram visualizados em uma área erma e sem iluminação pública e, ao perceberem a presença policial, demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de entorpecentes e dinheiro em espécie com um dos envolvidos. Em seguida, os policiais realizaram diligências nas residências dos suspeitos, onde localizaram mais materiais ilícitos. Na casa do segundo envolvido, foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

Ao todo, foram apreendidas 98 buchas de maconha, 67 cápsulas de cocaína, 31 pedras de crack, um simulacro de arma de fogo e R$ 132,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, os autores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde permaneceram à disposição da Justiça.