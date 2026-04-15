Cinco indivíduos são presos após roubo milionário a influenciador em Ipatinga

IPATINGA – A Polícia Militar prendeu cinco pessoas suspeitas de participação em um roubo de grandes proporções registrado na madrugada desta terça-feira (14), no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. A ação criminosa teve como alvo o influenciador e produtor de eventos Wesley Schmidt, de 35 anos, que foi agredido durante a invasão ao apartamento onde reside.

De acordo com as informações, o crime ocorreu entre meia-noite e 1h, quando ao menos quatro indivíduos invadiram o imóvel pela sacada, utilizando apoio para acesso. Três deles estavam armados. Já no interior do apartamento, os autores foram até o quarto da vítima, que dormia no momento da ação, e passaram a agredi-la com tapas e coronhadas, exigindo a entrega de bens de valor.

Foram levadas joias diversas — incluindo cordões, anéis e pulseiras —, além de aproximadamente R$ 40 mil em dinheiro e cerca de 170 gramas de ouro puro. O prejuízo total é estimado em mais de R$ 1,2 milhão. A vítima sofreu lesões leves, como arranhões e hematomas.

Durante o rastreamento, a Polícia Militar teve acesso a imagens de câmeras de segurança, que permitiram identificar o veículo utilizado na fuga. O automóvel foi localizado posteriormente abandonado no bairro Parque Veneza, sendo constatado que se tratava de um carro clonado com registro de furto/roubo.

Com base em denúncias anônimas, equipes policiais localizaram quatro suspeitos nos bairros Veneza e Cidade Nova. Eles foram abordados e presos. Um quinto envolvido, um motorista de aplicativo, foi conduzido por suspeita de favorecimento na fuga do grupo.

Durante as diligências, foram apreendidos valores em dinheiro, porções de crack e maconha, uma balança de precisão, além de objetos relacionados ao crime, incluindo roupas utilizadas na ação criminosa.

A vítima realizou o reconhecimento dos suspeitos detidos.

Segundo a polícia, os criminosos ainda tentaram levar uma televisão de 60 polegadas, mas abandonaram o aparelho na calçada antes de fugir. O grupo deixou o local em um veículo hatch preto, seguindo em direção ao bairro Iguaçu.

Foram recuperados um veículo Hyundai i30, utilizado na ação, e removido um Fiat Argo. Os cinco suspeitos — homens de 19, 19, 26, 28 e 49 anos — foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, incluindo a forma de acesso ao apartamento, que possui fechadura eletrônica, e a possível participação de outros envolvidos.