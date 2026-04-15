Policial salva recém-nascido após engasgamento em Martins Soares

Um recém-nascido de apenas 18 dias foi salvo após se engasgar na noite do último sábado (11), em Martins Soares, graças à rápida ação de um policial militar.

O caso aconteceu por volta das 20h45, quando o Aluno Soldado Adam Mendes aguardava para assumir o turno de serviço e percebeu a aproximação de um veículo em direção à Unidade de Pronto Atendimento.

Ao notar a presença do militar, o condutor do carro pediu ajuda, informando que o bebê não estava respirando e apresentava o corpo flácido.

Diante da emergência, o policial iniciou imediatamente os primeiros socorros, realizando a manobra de Heimlich para desobstrução das vias aéreas.

Após a intervenção, o recém-nascido voltou a respirar, chorou e apresentou movimentos, indicando o retorno dos sinais vitais.

A família foi orientada a seguir até a unidade de saúde, onde a equipe médica deu continuidade ao atendimento.

Segundo os profissionais de saúde, a manobra foi aplicada corretamente e foi essencial para salvar a vida da criança, que teve o quadro estabilizado sem complicações posteriores.

Fonte: Portal Caparaó