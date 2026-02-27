Comércio de Caratinga em estado de atenção

A CDL Caratinga emitiu, nesta sexta-feira (27), um alerta aos comerciantes devido à elevação do nível do rio no município de Santa Rita de Minas.

De acordo com a entidade, o volume de água encontra-se acima do normal, exigindo atenção redobrada por parte da população e, especialmente, da classe empresarial.

Como as águas seguem em direção ao município de Caratinga, a preocupação se estende aos estabelecimentos localizados em áreas próximas ao leito do rio. A CDL orienta que os comerciantes acompanhem a situação com cautela e adotem medidas preventivas, caso necessário, a fim de evitar prejuízos.

Entre as recomendações repassadas aos associados estão:

Monitorar constantemente as informações oficiais;

Proteger mercadorias e equipamentos instalados em áreas mais vulneráveis;

Manter as equipes orientadas quanto a possíveis ações emergenciais.

A CDL reforça que seguirá acompanhando a evolução do nível do rio e se compromete a informar prontamente qualquer atualização relevante.

A entidade destaca ainda a importância da atenção, prudência e colaboração de todos neste momento.