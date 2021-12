Polícia Militar Rodoviária realiza operação para coibir acidentes e crimes

CARATINGA – Nessa quinta-feira (23), a Polícia Militar Rodoviária inicia uma operação que se estenderá até o dia 2 de janeiro com foco principal na redução de acidentes de trânsito, principalmente com mortes, além de coibir o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o tenente Arthuzo, nesse período do final de ano em que está chovendo muito, as estradas estão em situações precárias, e os motoristas vão precisar redobrar a atenção.

“Estaremos focados nas fiscalizações das condições gerais dos veículos, e promover operações em caráter repressivo, tais como operação lei seca, para coibir embriagados na condução de veículos, operações de combate ao tráfico de drogas, ao porte ilegal de arma de fogo, além de fiscalizar motos circulando nas rodovias em estado ruim de conservação, veículos clonados, qualquer ilícito que estiver às margens da rodovia estaremos coibindo”, explicou o tenente.

A Polícia Militar Rodoviária também alerta para que os usuários das vias evitem infrações de trânsito, como conduzir veículo em estado de embriaguez, ultrapassagem em local indevido, conduzir veículo falando ao celular, e excesso de velocidade.

O tenente Arthuzo avisa ainda que a partir de janeiro de 2022 será cobrado CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) exercício 2021, no meio digital ou físico. O condutor com licenciatura atrasada terá veículo aprendido e será multado.