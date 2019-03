Polícia Militar investe em equipamentos com apoio do poder judiciário

CARATINGA – Na manhã de ontem, o comando do 62º Batalhão de Polícia Militar esteve reunido com juízes da comarca de Caratinga para a prestação de contas de alguns equipamentos de trabalho que foram adquiridos através da prestação pecuniária, que é uma medida alternativa à prisão. A pena pecuniária pune crimes de menor potencial ofensivo com o pagamento em dinheiro.

O juiz Consuelo Silveira Neto explicou que foi possível no último edital contemplar o projeto da Polícia Militar de Caratinga no que se refere a aquisição de equipamentos para o serviço de inteligência. “Fomos convidados para que o tenente-coronel Luciano Reis nos apresentasse esses equipamentos que foram adquiridos e também prestar contas, um princípio republicano se tratando de dinheiro público do que foi adquirido e como será utilizado no combate à criminalidade de toda região”.

Ainda de acordo com o juiz foi repassado valor de R$ 33 mil para a compra dos equipamentos que serão usados não só no combate à criminalidade, mas também no controle do cumprimento daqueles que se encontram na execução penal. “O trabalho de inteligência é fundamental, até porque trabalha não só na solução dos crimes já consumados, mas também na prevenção, evitando-se assim novos delitos, prezando pela segurança de toda população”.

Para o magistrado, o projeto do Tribunal de Justiça de destinação de verbas tem um alcance social significativo, sendo que no último edital foi possível contemplar aproximadamente 20 projetos que envolvem a segurança pública, ligados à área social, com foco em combate à criminalidade, e também na melhoria para trabalhar a recuperação e o fim da reincidência daqueles que estão em cumprimento de pena no presídio de Caratinga e na Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados).

O comandante do 62º Batalhão, tenente-coronel Luciano Reis explicou que os equipamentos adquiridos para Serviço de Inteligência do Batalhão proporcionarão uma melhoria do trabalho no sentido de monitoramento dos reincidentes e da repressão qualificada. “Sabemos que o crime violento, principalmente o relacionado a roubo ou também ao tráfico de drogas, precisa de um acompanhamento sistemático, que é feito pelo Setor de Inteligência no Batalhão, então os equipamentos farão com que os policiais sejam mais efetivos nesse trabalho, isso fará com que a população ganhe porque teremos indivíduos acompanhados de forma sistemática”, disse o comandante.

O tenente-coronel Luciano Reis enfatizou que com esses equipamentos, a Polícia Militar terá melhores condições de fazer prisões em flagrante e colocar o autor à disposição da justiça. Ainda de acordo com o comandante, durante o encontro foi possível apresentar os resultados, “mostrando que já houve redução do índice criminal no mês de janeiro comparado ao mesmo período em 2018”.