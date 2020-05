Polícia Militar inicia operação “Safra Segura”

PIEDADE DE CARATINGA – Em razão da colheita do grão que se inicia nos próximos dias, trazendo consigo o aumento da circulação de dinheiro e do próprio produto (café), o 62º Batalhão da Polícia Militar iniciou a operação “Safra Segura” a fim de prevenir crimes contra o patrimônio, principalmente roubos e furtos.

De acordo com o sargento Souza Júnior, a Polícia Militar vem realizando diversas ações preventivas no município de Piedade de Caratinga a fim de garantir uma safra segura, principalmente com adoção das medidas sanitárias em relação ao covid-19. “Estamos visitando os cafeicultores, ouvindo sugestões e repassando orientações para uma safra segura no ano de 2020, assim como foram realizadas nos últimos três anos”, destacou o sargento.

Algumas orientações estão sendo passadas para maior segurança dos cafeicultores e apanhadores de café, como o pagamento em cheque; veículos de transporte deverão circular limitados a 50% de sua lotação máxima; fixar informativos nos ônibus acerca das medidas a serem adotadas pelos trabalhadores e usuários visando sua proteção individual; adequar à frota de ônibus em relação à demanda, com trânsito somente com pessoas sentadas com portas e janelas abertas obedecidas as normas de segurança de trânsito; garantir a limpeza e higienização total dos ônibus, em especial nos pontos de contato com as mãos dos usuários; disponibilizar álcool em gel aos usuários e trabalhadores que utilizam o transporte coletivo; orientar para que os motoristas e colaboradores higienizem as mãos a cada viagem; garantir a higienização dos veículos de transporte individual de passageiro, periodicamente durante o dia, e adotar medidas para evitar aglomeração de pessoas nos refeitórios e durante a realização de pagamentos.

As orientações são voltadas à conscientização do produtor rural, para que a atividade não seja suspensa em razão do descumprimento de medida sanitária preventiva prevista na legislação em vigor.